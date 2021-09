Sensirion se lance dans le diagnostic en rachetant la start-up Aisight

Zurich (awp) - Le fabricant zurichois de capteurs environnementaux et de flux Sensirion élargit son champ d'opérations en reprenant la jeune entreprise berlinoise Aisight, pour un prix qui n'a pas été divulgué. La société allemande est spécialisée dans la surveillance des conditions des équipements industriels et de leur maintenance prédictive, explique le communiqué paru lundi.

La technologie d'Aisight se base sur des capteurs de vibration et de température ainsi que sur l'analyse de données par intelligence artificielle. Elle permet aux entreprises manufacturières de réduire les temps d'arrêt non planifiés et de la sorte d'optimiser la qualité des processus de production.

Aisight a vu le jour en 2018 et compte 19 collaborateurs. Avec le rachat par Sensirion, Aisight va devenir un centre d'excellence pour le diagnostic des machines.

