Sensirion triple presque son bénéfice semestriel

Zurich (awp) - Le fabricant zurichois de capteurs environnementaux et de flux Sensirion a enregistré des résultats en forte progression au premier semestre 2021 grâce à une demande vigoureuse pour ses produits. Les objectifs pour l'ensemble de l'exercice ont également été confirmés.

Le bénéfice net durant la période sous revue a été multiplié par quasi trois en glissement annuel à 34,8 millions de francs suisses, après 11,8 millions, précise mercredi un communiqué.

Le bénéfice opérationnel (Ebit) a également triplé à 38,5 millions et la marge afférente a bondi à 26,7% contre 13,1% il y a un an. Le bénéfice brut opérationnel (Ebitda) a pour sa part augmenté de plus de 100% à 45,9 million et la marge correspondante a progressé à 31,8% après 19,1% au premier semestre 2020. Quant à la marge brute, elle s'est établie à 61,9%.

Comme annoncé début juillet, le chiffre d'affaire a bondi de 27% sur un an à 144,4 millions de francs suisses. Cette performance a été notamment tirée par les capteurs fabriqués pour les appareils respiratoires utilisés pour les malades atteints de Covid-19.

Pour l'ensemble de l'exercice, le groupe de Stäfa anticipe des recettes oscillant entre 260 et 280 millions de francs suisses. La marge brute devrait être supérieure à 55% et la marge Ebitda supérieure à 25%.

lk/jh