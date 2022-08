Ventes et rentabilité en hausse pour Sensirion après six mois en 2022

Zurich (awp) - Sensirion a poursuivi sa croissance au premier semestre. Tirant profit de la croissance de ses ventes, notamment dans le secteur médical, le fabricant zurichois de capteurs a aussi amélioré ses résultats, étoffant légèrement son bénéfice net à 35 millions de francs suisses, 200'000 francs suisses de plus qu'un an auparavant. Reflet des incertitudes, l'entreprise révise cependant à la baisse ses attentes en matière de revenus.

Le résultat d'exploitation avant intérêts et impôts (Ebit) s'est inscrit à 41,6 millions de francs suisses, contre 38,5 millions à fin juin 2021, indique mercredi Sensirion. Mais la marge afférente s'est contractée, passant en l'espace d'un an de 26,7 à 25,3%.

Le chiffre d'affaires a bondi de 14,2% à 164,8 millions de francs suisses. Mais à l'image de l'an dernier, la croissance a pour une bonne part reflété des revenus exceptionnels de 14,7 millions dans le secteur médical. Au premier semestre 2021, Sensirion avait engrangé un produit unique de 17 millions lié à des livraisons pour des appareils respiratoires destinés au traitement du Covid-19. Ajustée de ces effets, la progression s'est inscrite à 18%.

La performance d'ensemble a correspondu aux prévisions des analystes sondés par AWP, le bénéfice net dépassant même les attentes.

Evolutions contrastées

Les différents marchés ont cependant présenté des évolutions contrastées. Encore en vive progression l'an dernier, les ventes aux fabricants automobiles se sont repliés de 8% à 31 millions. De nombreux clients ont été contraints de réduire leur production en raison de la pénurie de certains composants.

Le marché médical a été quant à lui fortement stimulé par des affaires uniques. Si les activités liées aux capteurs pour les appareils respiratoires se sont normalisées, Sensirion a enregistré une demande exceptionnelle pour les dispositifs de soins à domicile contre l'apnée du sommeil. Au final, le chiffre d'affaires a augmenté de 1% à 36,6 millions de francs suisses.

Le marché industriel a une fois de plus fait preuve d'une belle dynamique, les revenus y décollant de 31% à 81,2 millions de francs suisses. Les ventes pour les secteurs des produits grand public a également affiché une vigoureuse croissance (+30%) à 16 millions.

Evoquant la suite de l'exercice, Sensirion se montre désormais un peu plus réservé, reflet des tensions géopolitiques et des incertitudes macroéconomiques, qui n'offrent guère de visibilité. De plus, le renchérissement devrait modérer l'appétit des consommateurs pour les produits grand public. Dans ce contexte, certains clients risquent de reporter des commandes l'an prochain.

Sur la base de ce constat, Sensirion révise à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année, entre 310 et 340 millions de francs suisses, soit une croissance de 8 à 18% par rapport à 2021. L'entreprise tablait jusqu'alors sur une progression des ventes de 13 à 27% pour un montant compris entre 325 et 365 millions.

vj/buc