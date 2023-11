SensOre Ltd est une société basée en Australie. La société propose une technologie améliorée par l'intelligence artificielle (IA), conçue pour prédire les dotations connues et générer des cibles à tester. Elle se concentre sur le suivi des mines et considère que la combinaison de big data de qualité, d'IA/apprentissage machine (ML) et d'autres techniques de calcul scientifique fournira la découverte d'exploration en Australie et à l'international. La société détient des intérêts dans un certain nombre de projets situés dans la région de Kalgoorlie, notamment le projet d'exploitation Maynards Dam, les projets d'exploitation Balagundi et Central Balagundi et Providence Bore. Elle détient également une participation dans le projet d'amodiation de North Darlot dans la région de Yandal des Eastern Goldfields et une demande de licence d'exploration dans la région sud-ouest de l'Australie occidentale. Ces projets en sont aux premiers stades de développement et constituent une réserve de projets que la société développe dans le cadre de son portefeuille.