Sensorion : A suivre aujourd'hui

Sensorion, société de biotechnologie pionnière au stade clinique dédiée au développement de thérapies innovantes pour restaurer, traiter et prévenir les pertes d’audition, annonce la nomination de David Lawrence au poste de Directeur Financier, à compter du 1er mars 2023. Il était préalablement le Directeur Financier de Valneva, une société spécialisée dans le développement de vaccins, où il siégeait au Conseil d'administration.



David Lawrence était alors responsable des Relations Investisseurs et de la Communication ainsi que de la supervision de la gestion financière de la société. Au cours de son mandat chez Valneva, il a tenu un rôle déterminant dans plusieurs financements, dont une introduction en bourse sur le NASDAQ, et, lorsqu'il a quitté la société, sa capitalisation boursière avait atteint plus de deux milliards d'euros.



Il a également précédemment occupé le poste de Directeur Financier d'Acambis et celui de Vice-Président chargé des finances, du développement commercial et de la stratégie chez Chiron Vaccines.



En 2011, il a contribué à la création et au développement de Synpromics Ltd, une société de développement de promoteurs synthétiques qui a été acquise par AskBio en 2019.