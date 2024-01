Sensorion: Federico Mingozzi nommé directeur du conseil d'administration

Sensorion annonce la nomination par cooptation du Dr Federico Mingozzi en tant que directeur non exécutif du conseil d'administration, à compter d'aujourd'hui. Cette biotech au stade clinique, spécialiste des nouvelles thérapies visant à restaurer, traiter et prévenir la perte auditive, précise que Federico Mingozzi était depuis 2022 directeur scientifique et technologique de Spark Therapeutics, société américaine spécialiste de thérapie génique. Il a "largement contribué à la compréhension des interactions entre les vecteurs de thérapie génique et le système immunitaire de l'hôte".



Avant de rejoindre Spark Therapeutics, Federico Mingozzi a été chef de l'unité d'immunologie et de transfert de gènes hépatiques à Généthon, directeur de recherche à l'Inserm, et directeur à l'hôpital pour enfants de Philadelphie.