Sensorion soumet une demande d'autorisation d'essai clinique, en Europe, pour OTOF-GT, son produit de thérapie génique le plus avancé

Montpellier, 19 juillet, 2023, 7h30 CET - Sensorion (FR0012596468 - ALSEN) société de biotechnologie pionnière au stade clinique, dédiée au développement de thérapies innovantes pour restaurer, traiter et prévenir les pertes d'audition, annonce aujourd'hui avoir soumis une demande d'autorisation d'essai clinique (CTA) pour initier un essai clinique de phase 1/2 avecOTOF-GTen Europe (France, Italie et Allemagne).

Pour rappel, le 10 juillet 2023, Sensorion a soumis une première demande pour OTOF-GT auprès de l'Agence britannique de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA).

L'essai clinique de phase 1/2, Audiogene, vise à évaluer la sécurité, la tolérance et l'efficacité de l'administration intra-cochléaired'OTOF-GT, pour le traitement de la perte auditive liée au gène de l'otoferline chez des patients âgés de 6 à 31 mois. La soumission du CTA fait suite à des études précliniques approfondies ayant permis l'évaluation de la sécurité et de l'efficacité d'OTOF-GT et à la réussite de la production d'un lot du produit pharmaceutique de thérapie génique pour l'essai clinique.

OTOF-GT, le programme de thérapie génique Adéno-Associé (AAV) à double vecteur de Sensorion est développé dans l'optique de restaurer l'audition des patients porteurs de mutations liées à un déficit en otoferline souffrant d'une perte d'audition neurosensorielle sévère à profonde, prélinguale, et non syndromique. L'otoferline est une protéine qui est exprimée dans les cellules ciliées internes (IHC) présentes dans la cochlée et qui est essentielle à la transmission du signal jusqu'au nerf auditif. La perte d'audition liée à la déficience en otoferline est responsable de près de 8% de tous les cas de déficience auditive congénitale et environ 20 000 personnes sont concernées aux Etats-Unis et en Europe1. OTOF-GT a reçu précédemment la désignation de médicament orphelin (ODD) de la Food and Drug Administration (FDA)2 américaine et de l'Agence européenne des médicaments (EMA)3 ainsi que la désignation de maladie pédiatrique rare (RPDD) de la FDA au 4e trimestre 2022.

Nawal Ouzren, directrice générale de Sensorion, a commenté : « Nos programmes de thérapie génique, dont OTOF-GT est le projet le plus avancé, ouvrent de grands espoirs pour de nombreux enfants atteints de surdité congénitale, aujourd'hui privés de traitements curatifs approuvés. Avec ce dépôt de demande d'autorisation en Europe, nous franchissons les dernières étapes avant le démarrage de l'essai clinique pour OTOF-GT, et confortons notre place parmi les leaders dans le domaine des thérapies géniques appliquées aux troubles de l'audition. Nous restons concentrés sur le calendrier de développement et sur la valorisation de ce portefeuille de candidat-médicaments innovants, dans le respect des engagements pris vis-à-vis des patients, des partenaires académiques et hospitaliers nous accompagnant et des actionnaires qui nous soutiennent ».

