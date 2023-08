Nawal Ouzren, Directrice Générale de Sensorion, a déclaré : «Nous sommes ravis d'annoncer aujourd'hui le succès de la levée de fonds de 35 millions d'euros. Nous sommes heureux d'accueillir parmi nos actionnaires un nouvel investisseur dans le domaine de la santé basé auxÉtats-Unis,Redmile Group. Parallèlement, la confiance renouvelée d'Invus et de Sofinnova Partners permet à Sensorion de disposer désormais de trois actionnaires de référence influents et dotés d'une vision à long terme. Avec cette base renforcée d'investisseurs américains et européens, nous sommes désormais prêts à poursuivre le développement en clinique de notre premier programme de thérapie géniqueOTOF-GTet à accélérer les activités précliniques de mise en place de l'IND («Investigational New Drug») pour notre deuxième programmeGJB2-GT.Cette augmentation de capital renforcera nos efforts pour construire cette franchise du traitement de la perte auditive causée par des mutations génétiques. Enfin, je tiens à remercier l'Institut Pasteur pour le leadership scientifique de leurs équipes, soutenant nos projets de thérapie génique."

Montpellier, le 3 août 2023, à 19h00 CET - Sensorion (FR0012596468 - ALSEN), société de biotechnologie pionnière au stade clinique, dédiée au développement de thérapies innovantes pour restaurer, traiter et prévenir les pertes d'audition, annonce aujourd'hui la réalisation d'un financement par placement privé de €35 millions réservé à des investisseurs qualifiés (le «Placement Privé» ) suivant les termes d'accords définitifs signés par la Société avec Redmile Group, un investisseur dans le domaine de la santé basé auxÉtats-Unis,et les actionnaires existants de Sensorion, Invus et Sofinnova Partners, prévoyant (i) la souscription par ces investisseurs de 107.142.856 actions ordinaires nouvellement émises par la Société (les "Nouvelles Actions") à un prix par Nouvelle Action de 0,28 € (le "Prix de Souscription") et (ii) la souscription par Redmile Group de 17.857.143 bons de souscription d'actions préfinancés (les "BSA")) contre le paiement d'un montant préfinancé par BSA de 0,18 € (le "Montant Préfinancé"), un (1) BSA donnant droit à une (1) action ordinaire à un prix d'exercice correspondant au Prix de Souscription moins le Montant Préfinancé (les "Actions issues des BSA"). Le Prix de Souscription des Actions Nouvelles représente une décote de 3,95% par rapport à la moyenne de 5 cours consécutifs de clôture (soit les 27,28,29,30 juin et 3 juillet 2023) choisis parmi les trente dernière séances de bourse, qui était de 0,2915 €, conformément à la 13èmerésolution de l'assemblée générale des actionnaires de la Société qui s'est tenue le 24 mai 2023. Le règlement livraison du Placement Privé est prévu le 8 août 2023.

Sur la base des dépenses prévues, du solde de trésorerie au 30 juin 2023 et du produit net du Placement Privé, la Société estime qu'elle sera en mesure de financer ses opérations jusqu'à la fin du mois de septembre 2024. La société continue à rechercher des financements non dilutifs pour les autres actifs.

La Société a l'intention d'utiliser le produit net du Placement Privé, qui s'élève à environ 33 millions d'euros (sur la base du Prix de Souscription total et du Montant Préfinancé) pour financer le développement en clinique d'OTOF-GT et l'accélération des activités précliniques de mise en place de l'IND pour GJB2-GT, ainsi que pour les autres frais de R&D et frais généraux.

Jean-François Morin, Directeur d'investissement chez Innobio, Bpifrance Investissement, a ajouté : « Ce fut un honneur de représenter Bpifrance Investissement au conseil d'administration de Sensorion. Au fil des années, Sensorion a su développer une franchise impressionnante dans le traitement des pertes auditives causées par des mutations génétiques grâce à sa collaboration avec l'Institut Pasteur. Aujourd'hui, Sensorion est la seule société de biotech européenne à disposer de plusieurs programmes de thérapie génique dans le domaine de la perte auditive. Nous sommes très fiers de cette réalisation. Chez Bpifrance Investissement, et en particulier au sein du fonds de venture Innobio, notre mission est de soutenir les entreprises ayant un profil d'innovation élevé et une excellence dans l'exécution du développement. Redmile, aux côtés d'Invus et de Sofinnova Partners, aidera sans aucun doute la Société à s'ouvrir la voie du succès. »

Redmile Group a ajouté : « Nous pensons que la thérapie génique est une approche potentiellement curative pour des indications dont les besoins médicaux sont importants et non satisfaits. Nous sommes heureux de nous associer à l'équipe de Sensorion afin de faire progresser ces programmes pour les patients atteints de pertes auditives d'origine génétique ».

Communiqué de presse

LE PRESENT COMMUNIQUE NE DOIT PAS ETRE DISTRIBUE AUX ETATS-UNIS, EN AUSTRALIE, AU

CANADA OU AU JAPON

138 et suivants du Code de commerce, a décidé le 3 août 2023 de réaliser l'émission des Actions Nouvelles et des BSA. Les Actions Nouvelles ont été émises au prix de 0,28 €, ce qui représente une décote de 3,95% par rapport à la moyenne de 5 cours consécutifs de clôture (soit les 27, 28, 29, 30 juin et, 3 juillet 2023) choisis parmi les trente dernière séances de bourse, qui était de 0,2915 €, conformément à la 13ème résolution de l'assemblée générale des actionnaires de la Société tenue le 24 mai 2023 et une décote de 12,5% par rapport au cours de l'action de la dernière séance de bourse précédant le conseil d'administration de la Société tenu le 3 août 2023.

L'émission des 107.142.856 Actions Nouvelles entraînera une augmentation de capital immédiate de 29.999.999,68 € (divisée en un montant nominal de 10.714.285,60 € et une prime d'émission totale de 19.285.714,08 € et correspondant à une valeur nominale de 10 centimes d'euro (0,1 €) plus une prime d'émission de 0,18 € par Action Nouvelle), représentant approximativement 134% du capital social et des droits de vote de la Société en circulation avant le Placement Privé. En outre, l'exercice des BSA et l'émission corrélative des Actions issues des BSA peuvent entraîner une augmentation de capital jusqu'à 1.785.714,30 € de valeur nominale, représentant, avec l'émission des Actions Nouvelles, environ 156% du capital social et des droits de vote de la Société en circulation avant le Placement Privé.

Redmile Group, nouvel actionnaire de la Société, participera au Placement Privé en acquérant (i) 46.428.571 Actions Nouvelles pour un Prix de Souscription total de 12.999.999,88 € et (ii) 17.857.143 BSA correspondant au nombre total de BSA émis dans le cadre du Placement Privé pour un Montant Préfinancé total de 3.214.285,74 €. L'émission des BSA au seul bénéfice de Redmile Group est destinée à permettre à Redmile d'acquérir jusqu'à 17.857.143 Actions issues des BSA après avoir obtenu du Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, par le biais d'une demande d'autorisation ou d'une notification préalable, conformément à la réglementation française relative au contrôle des investissements étrangers en France1, l'autorisation (expresse ou tacite) de procéder au franchissement de 25 % du capital social et/ou des droits de vote de la Société (l' « Autorisation au titre du Contrôle des Investissements Etrangers »).

Invus et Sofinnova Partners, actionnaires existants et représentés au conseil d'administration de la Société, participeront au Placement Privé pour des montants de souscription respectifs de 10 millions d'euros et 7 millions d'euros, représentant respectivement 28% et 20% du montant brut total du Placement Privé. Il est précisé que Invus et Sofinnova Partners, membres du conseil d'administration de Sensorion, n'ont pas pris part au vote du Placement Privé lors du conseil d'administration du 3 août 2023.

Sous réserve du règlement-livraison prévu le 8 août 2023, le capital social total de la Société sera de 18.708.079,40 € divisé en 187.080.794 actions ordinaires, chacune d'une valeur nominale de 0,10 € et suite à, et sous réserve de, l'exercice des BSA et de l'émission des Actions issues des BSA, le capital social total de la Société sera augmenté, et fixé, à 20.493.793,70 € divisé en 204.937.937 actions ordinaires, chacune d'une valeur nominale de 0,10 €. Les Actions Nouvelles, et le cas échéant, les Actions issues des BSA, seront assimilées aux actions ordinaires existantes de la Société et seront admises à la négociation sur Euronext Growth à Paris sous l'ISIN FR0012596468.

1 Articles L. 151-3 et suivants, R. 151-3 et suivants du Code monétaire et financier et Décret no. 2020-892 du 22 juillet 2020, tel que modifié.

3/7