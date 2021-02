Sensorion : Lettre aux actionnaires - 2021. Lire

Lettre aux actionnaires - 2021

Chers investisseurs et partenaires

Malgré les perturbations et les incertitudes causées par la COVID-19, nous pouvons regarder l'année 2020 avec fierté en observant nos nombreuses réalisations. Nous avons réagi rapidement en début d'année à la menace émergente, en gardant à l'esprit la sécurité et le bien-être de nos employés et de nos partenaires. L'équipe est restée concentrée sur son engagement à faire avancer les programmes scientifiques permettant l'amélioration de la vie des patients souffrant de troubles auditifs.

Nous avons renforcé notre position financière grâce à une augmentation de capital de 31 millions d'euros sursouscrite avec succès, notamment par les actionnaires existants Invus Public Equities LP, Sofinnova Partners et WuXi AppTec qui ont été rejoints par d'autres investisseurs américains et européens. Sensorion est maintenant financé pour pouvoir franchir un certain nombre d'étapes importantes de création de valeur, avec une continuité d'exploitation assurée jusqu'au second semestre 2022. Le produit de cette opération servira à financer nos études pharmacologiques et cliniques sur les petites molécules ainsi qu'à la poursuite du développement de nos programmes actuels de thérapie génique, avec la possibilité d'élargir notre pipeline dans ce domaine. Nous avons également reçu 5M€ de Sonova Holding AG, un des principaux fournisseurs de solutions auditives, qui a pris une participation de 3,7 % dans Sensorion. Dans le cadre de cet investissement, les deux sociétés ont également signé une lettre d'intention exclusive visant à aboutir à un potentiel accord de co-développement.

En 2020, nous avons poursuivi le développement de notre accord historique de thérapie génique avec l'Institut Pasteur. Nous avons publié des données précliniques préliminaires positives dans le programme ciblant le gène codant pour l'otoferline (OTOF), qui est l'une des mutations les plus fréquentes conduisant à une perte auditive congénitale sévère ou profonde. De plus, grâce à notre accord avec Novasep (acquis depuis par Thermofischer) concernant le développement et la fabrication de virus adéno-associés (AAV) pour le programme OTOF-GT, nous avons sécurisé un accès à une R&D de pointe et à des capacités de production aux normes des Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF).

Ces progrès renforcent la valeur de notre accord de partenariat avec l'Institut Pasteur, en vertu duquel Sensorion a des droits préférentiels sur son pipeline dans le domaine des maladies génétiques de l'oreille interne. Cet accord nous garantit l'accès à un flux constant de projets qui sous-tend notre objectif de devenir un leader dans le domaine de la prévention et du traitement de la perte auditive.

Notre programme clinique sur les petites molécules avec le SENS-401 a continué à bien progresser l'année dernière. Notre étude sur la surdité de perception soudaine (SSNHL) a reçu l'approbation du Comité de Protection des Personnes pour inclure de nouveaux sites militaires, ce qui signifie que pour notre étude de phase II, nous pouvons recruter des militaires volontaires exposés à un bruit extrême pendant leurs activités professionnelles et qui souffrent d'une surdité soudaine. Les résultats de l'étude de phase II sont attendus au quatrième trimestre 2021.

Nous avons également rapporté des données précliniques positives démontrant le potentiel de SENS-401 à préserver l'audition résiduelle après l'implantation cochléaire dans le cadre d'une collaboration avec Cochlear, le leader mondial des solutions auditives implantables. Les implants cochléaires sont très efficaces pour traiter les pertes auditives sévères à profondes, mais la préservation de l'audition acoustique chez les patients ayant une audition résiduelle et recevant des implants cochléaires pourrait apporter un bénéfice substantiel à cette population.

La direction de Sensorion a été renforcée par la nomination d'Edwin Moses au poste de président du conseil d'administration. Edwin a plus de 25 ans d'expérience en tant que dirigeant et président de nombreuses sociétés de sciences de la vie, dont Ablynx, dont il a dirigé la croissance rapide, passant d'une organisation de petite taille axée sur la recherche à l'une des sociétés de biotechnologie les plus prospères d'Europe. Nous sommes très