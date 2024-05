SENSORION : Stifel réitère l'achat, vise 1,50 euro

Stifel a réitéré mardi sa recommandation d'achat ainsi que son objectif de cours de 1,50 euro sur Sensorion, se disant plus optimiste sur les chances de succès de son candidat-médicament SENS-501.



Revenant sur la récente conférence de l'American Society of Gene and Cell Therapy (ASGCT), le bureau d'études juge que les données présentées par d'autres laboratoires (Regeneron, Refreshgene) à l'occasion se sont révélées plutôt encourageantes.



'Les résultats cliniques de concurrents continuent de s'accumuler et si nous sommes impatients de découvrir les premières conclusions de Sensorion, l'arrivée de données favorables et le fait que les médicaments candidats soient proches nous rendent confiants', indiquent les analystes de Stifel.



Le SENS-501 est un programme de thérapie génique développé dans l'optique de restaurer l'audition des patients porteurs de mutations liées à un déficit en otoferline.



Au vu de ces informations, Stifel dit avoir relevé ses chances de succès pour le produit de 25% à 35%.



