Sensorion : annonce l'initiation à l'achat de la couverture par les banques d'investissement Jefferies et Kempen. Lire

Communiqué de presse

Sensorion annonce l'initiation à l'achat de la couverture par les

banques d'investissement Jefferies et Kempen

La couverture a été initiée à l'achat avec un prix cible de €2,30 pour Jefferies et de €2,60 pour

Kempen

Montpellier, le 07 janvier 2021 - Sensorion (FR0012596468 - ALSEN / éligible PEA-PME)société

biotechnologique pionnière au stade clinique dédiée au développement de thérapies innovantes pour restaurer, traiter et prévenir dans le domaine des pertes d'audition, annonce que les banques d'investissement Jefferies et Kempen ont initié la couverture de Sensorion.

Jefferies a initié la couverture avec une recommandation à l'achat et un prix cible de €2,30 et Kempen a initié la couverture avec une recommandation à l'achat et un prix cible de €2,60.

Jefferies et Kempen rejoignent Chardan et Bryan, Garnier & Co, dont les analystes avaient initié la couverture de Sensorion à l'achat en 2020 et en 2019 respectivement.

Tous les rapports sur Sensorion préparés par des analystes représentent les opinions de ces analystes et pas nécessairement celles de Sensorion. Sensorion n'est pas responsable du contenu, de l'exactitude ou du moment de publication des rapports des analystes. Une copie de la note d'analyse complète peut être obtenue directement auprès des banques. En se référant à ces analystes ou en diffusant leurs opinions, Sensorion ne s'engage en aucune façon sur la validité de ces informations, conclusions ou recommandations.

Il est rappelé que Jefferies a été Seul Coordinateur Global et Teneur de Livre Associé et que Kempen a été Teneur de Livre associé lors du placement privé finalisé en septembre 2020.

Cette information ne constitue ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription de valeurs mobilières en France, en Europe, aux Etats-Unis ou dans tout autre pays.

À propos de Sensorion

Sensorion est une société de biotechnologie pionnière au stade clinique dédiée au développement de thérapies innovantes pour restaurer, traiter et prévenir dans le domaine des pertes d'audition. Un produit est en développement clinique de phase 2, le SENS-401 (Arazasétron) dans la perte auditive neurosensorielle soudaine (SSNHL). Nous avons développé dans nos laboratoires une plateforme unique de R&D pour approfondir notre compréhension de la physiopathologie et de l'étiologie des maladies de l'oreille interne. Cette approche nous permet de sélectionner les meilleures cibles thérapeutiques et mécanismes d'action appropriés pour nos candidats médicaments. Nous travaillons également sur l'identification de biomarqueurs afin d'améliorer le diagnostic de ces maladies peu ou mal soignées. Sensorion a lancé au second semestre 2019 deux programmes précliniques de thérapie génique visant à corriger des formes monogéniques héréditaires de surdité parmi lesquelles le syndrome de Usher de type 1 et les surdités causées par une mutation du gène codant pour l'Otoferline. Notre plate-forme de R&D et notre portefeuille de candidats médicaments nous positionnent de manière potentiellement unique pour améliorer de manière durable la qualité de vie des centaines de milliers de personnes souffrant de désordres de l'oreille interne, un besoin médical largement insatisfait dans le monde aujourd'hui. www.sensorion-pharma.com

