Soutien des investisseurs existants, dont notamment Redmile Group, Invus, Sofinnova Partners et d’une société importante de gestion de placements Le financement permettra à la Société d'étendre son horizon de trésorerie jusqu'à la fin de l’année 2025.

Sensorion (FR0012596468 – ALSEN) société de biotechnologie pionnière au stade clinique, dédiée au développement de thérapies innovantes pour restaurer, traiter et prévenir les pertes d’audition, annonce aujourd'hui la réalisation d’un placement d’un montant brut de 15 millions d’euros réservé à des catégories spécifiques d’investisseurs (le « Placement Privé »), à travers l’émission de 24 574 694 actions ordinaires par la Société (les « Actions Nouvelles »), à un prix par Action Nouvelle de 0,63 € (le « Prix de Souscription ») au profit d’actionnaires existant comprenant Redmile Group, Invus, Sofinnova Partners et une société importante de gestion de placements. Le règlement-livraison du Placement Privé devrait intervenir autour du 11 avril 2024, sous réserve des conditions usuelles.

Nawal Ouzren, Directrice Générale de Sensorion, déclare : « Nous sommes ravis d'annoncer le succès de cette nouvelle levée de fonds, qui sécurise un financement supplémentaire de 15 millions d'euros pour répondre à l’intérêt exprimé par certains investisseurs existants. Ce montant s’ajoute au précédent financement de 50 millions d’euros annoncé en février 2024, ce qui porte le montant total levé à 100 millions d'euros en moins de 9 mois. Grâce à cette nouvelle levée de fonds, nous sommes en mesure d’accélérer nos programmes de thérapie génique, notamment en faisant avancer SENS-501 dans son étude clinique de Phase 1/2, Audiogene, et en progressant notre deuxième programme, GJB2-GT, vers la soumission des demandes d'essais cliniques au premier semestre 2025. Cette augmentation de capital permet à l'entreprise de financer ses activités jusque fin 2025.

Nous sommes très reconnaissants du soutien continu de nos actionnaires et partenaires pendant que nous nous efforçons de proposer des solutions pouvant faire une différence significative dans la vie des personnes affectées par les troubles de la perte auditive ».

Khalil Barrage, Président intérimaire du Conseil d’Administration de Sensorion, déclare : « Nous sommes profondément reconnaissants du soutien continu et de la confiance témoignée par nos investisseurs existants. Leur participation dans cette transaction témoigne de leur confiance en la vision de Sensorion et en son engagement à faire progresser des thérapies innovantes pour les patients souffrant de troubles de l'audition ».

Impact sur les flux de trésorerie et utilisation du produit du Placement Privé

La Société a l'intention d'utiliser le produit net du Placement Privé, qui s'élève à environ 14.8 millions d’euros (sur la base du Prix de Souscription total), pour financer les activités de R&D de la Société jusqu’à la fin de l’année 2025, couvrant le dépôt de la demande d’autorisation de l’essai clinique GJB2 et le recrutement des deux premières cohortes de l’essai clinique Audiogene de Phase 1/2, qui a été approuvé en Europe en janvier 2024 ainsi que pour d'autres dépenses de R&D et frais généraux de la Société.

Sur la base des dépenses prévues, du solde de trésorerie au 31 décembre 2023, qui s’élève à 37 millions d’euros, du produit net du Placement Privé réalisé en février 20241 et du produit net du présent Placement Privé, la Société estime qu’elle sera en mesure de financer ses opérations jusqu’à la fin de l’année de l’année 2025. La Société continue à rechercher des financements non-dilutifs.

Principales modalités du Placement Privé

Le Conseil d’Administration de Sensorion et la Directrice Générale, faisant usage de la délégation de pouvoirs conférée par la 8ème résolution de l'assemblée extraordinaire des actionnaires du 20 décembre 2023 (augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de catégories de bénéficiaires) et conformément à l'article L. 225-138 et suivants du Code de commerce, ont décidé le 5 avril 2024 de l'émission des Actions Nouvelles. Les Actions Nouvelles ont été émises au prix de 0.63 €, ce qui représente une décote de 10% par rapport au cours moyen pondéré de l’action le jour précédant la fixation du prix de l’émission, conformément à la 8ème résolution de l'assemblée extraordinaire des actionnaires de la Société tenue le 20 décembre 2023.

L'émission des 24 574 694 Actions Nouvelles entraînera une augmentation de capital immédiate de 15 482 057,22 € (soit une valeur nominale de 2 457 469,40 € et une prime d'émission totale de 13 024 587,82 €, correspondant à un montant nominal de 10 centimes d’euro (0,10 €) et une prime d'émission de 0,53 € par Action Nouvelle), représentant approximativement 9% du capital social et des droits de vote de la Société en circulation avant le Placement Privé.

Redmile Group, Invus et Sofinnova Partners, actionnaires existants également représentés au conseil d'administration de la Société, participeront au Placement Privé pour des montants de souscription de respectivement 1,8 millions d'euros, 1,7 millions d'euros et 1,0 million d’euros, représentant respectivement 11,3%, 10,7% et 6,5% du montant brut total du Placement Privé. Il est précisé que Redmile Group, Invus et Sofinnova Partners également membres du conseil d'administration de Sensorion, n'ont pas pris part au vote du Placement Privé lors du conseil d'administration du 5 avril 2024.

Sous réserve du règlement-livraison prévu le 11 avril 2024, le capital social total de la Société sera de 30 025 022,50 € divisé en 300 250 225 actions ordinaires, chacune d'une valeur nominale de 0,10 €. Les Actions Nouvelles seront assimilées aux actions ordinaires existantes de la Société et seront admises à la négociation sur Euronext Growth à Paris sous l'ISIN FR0012596468.

Leerink Partners LLC (« Leerink Partners ») et Stifel Europe AG (« Stifel ») agissent en tant qu'agents principaux dans le cadre du Placement Privé. Chardan Capital Markets LLC (« Chardan ») agit en tant qu’agent de placement dans le cadre du Placement Privé (Leerink Partners ainsi que Stifel et Chardan, les « Agents de Placement »). Stifel agit également en tant qu'Agent Centralisateur. Namsen Capital intervient en tant que conseiller sur les marchés des capitaux.

Structure de l'actionnariat après le Placement Privé

À titre d'illustration, un actionnaire détenant 1% du capital social de la Société avant le Placement Privé et qui n'a pas participé au Placement Privé détiendra 0,92% du capital social de la Société après l'émission des Actions Nouvelles.

À la connaissance de la Société, la structure de l'actionnariat, avant et après le Placement Privé se décompose comme suit :

Structure du capital au 5 avril 2024 (non dilué) Structure du capital post Placement Privé (non dilué) Structure du capital post Placement Privé (pleinement dilué) Nombre d'actions détenues Nombre d'actions détenues (%) Nombre de droits de vote Nombre de droits de vote (%) Nombre d'actions détenues Nombre d'actions détenues (%) Nombre de droits de vote Nombre de droits de vote (%) Nombre d'actions détenues Nombre d'actions détenues (%) Nombre de droits de vote Nombre de droits de vote (%) Redmile Group LLC 63,270,676 23.0% 63,270,676 23.0% 66,052,590 22.0% 66,052,590 22.0% 83,909,733 35.6% 83,909,733 35.6% Invus / Artal Group 78,345,050 28.4% 78,345,050 28.4% 80,980,547 27.0% 80,980,547 27.0% 80,980,547 34.4% 80,980,547 34.4% Sofinnova Partners 52,750,159 19.1% 52,750,159 19.1% 54,337,460 18.1% 54,337,460 18.1% 54,337,460 23.1% 54,337,460 23.1% WuXi App Tec 5,249,608 1.9% 5,249,608 1.9% 5,249,608 1.7% 5,249,608 1.7% 5,249,608 2.2% 5,249,608 2.2% 3SBio 4,055,150 1.5% 4,055,150 1.5% 4,055,150 1.4% 4,055,150 1.4% 4,055,150 1.7% 4,055,150 1.7% Innobio 3,499,874 1.3% 3,499,874 1.3% 3,499,874 1.2% 3,499,874 1.2% 3,499,874 1.5% 3,499,874 1.5% SONOVA AG 2,941,176 1.1% 2,941,176 1.1% 2,941,176 1.0% 2,941,176 1.0% 2,941,176 1.2% 2,941,176 1.2% Cochlear 533,755 0.2% 533,755 0.2% 533,755 0.2% 533,755 0.2% 533,755 0.2% 533,755 0.2% Sub Total Institutional Shareholders 210,645,448 76.4% 210,645,448 76.4% 217,650,160 72.5% 217,650,160 72.5% 235,507,303 72.2% 235,507,303 72.3% Dirigeants 160 000 0,06% 160 000 0,06% 160,000 0.05% 160,000 0.05% 4,010,355 1.2% 4,010,355 1.2% Administrateurs - - - - - - - - 1,365,290 0.4% 1,365,290 0.4% Employés & consultants - - - - - - - - 2,352,020 0.7% 2,352,020 0.7% Auto-contrôle 126,753 0.05% 126,753 0.04% - - 126,753 0.04% - - Flottant 64,743,330 23.5% 64,743,330 23.5% 82,313,312 27.4% 82,313,312 27.4% 82,609,312 25.3% 82,609,312 25.4% TOTAL 275,675,531 100.0% 275,548,778 100.0% 300,250,225 100.0% 300,123,472 100.0% 325,971,033 100.0% 325,844,280 100.0%

Engagement d’abstention

Dans le cadre du Placement Privé, la Société a également conclu un engagement d’abstention, limitant sa possibilité d’émettre des actions ordinaires supplémentaires pour une période de 90 jours suivant la date du règlement-livraison des Actions Nouvelles, sous réserve des exceptions usuelles. Par ailleurs, les dirigeants de la Société, les membres du conseil d'administration de la Société ainsi que les actionnaires représentés au conseil d'administration détenant des actions ordinaires de la Société, sont également soumis à un engagement de conservation pendant une durée de 90 jours suivant la date du règlement-livraison des Actions Nouvelles, sous réserve des exceptions usuelles.

Règlement-livraison du Placement Privé

L'admission des Actions Nouvelles aux négociations sur le marché Euronext Growth à Paris est prévue au moment du règlement-livraison, qui devrait avoir lieu le 11 avril 2024.

Les Actions Nouvelles seront immédiatement assimilées aux actions existantes de la Société déjà négociées sur Euronext Growth à Paris, et pourront être négociées, dès leur émission, sur la même ligne de cotation (code ISIN : FR0012596468).

Le Placement Privé n'a pas donné lieu à un prospectus soumis à l’approbation de l'AMF.

Facteurs de risque

La Société attire l'attention du public sur les facteurs de risque liés à la Société et à ses activités présentées à la section I.3 du Rapport annuel pour l'exercice clos le 31 décembre 2023, qui est disponible gratuitement sur le site Internet de la Société (www.sensorion.com).

En outre, les investisseurs sont invités à prendre en considération les risques suivants: (i) la participation des actionnaires dans la Société sera diluée suite à l'émission des Actions Nouvelles pour les actionnaires qui n’ont pas participé au Placement Privé, (ii) le prix de marché des actions de la Société peut fluctuer et devenir inférieur au prix de souscription des actions émises dans le cadre du Placement Privé, (iii) la volatilité et la liquidité des actions de la Société peuvent fluctuer de manière significative, (iv) des ventes d'actions de la Société peuvent avoir lieu sur le marché et avoir un impact négatif sur le prix de marché des actions, et (v) les actionnaires de la Société pourraient subir une dilution potentiellement importante résultant de toute augmentation de capital future nécessaire au financement de la Société.

À propos de Sensorion

Sensorion est une société de biotechnologie pionnière au stade clinique dédiée au développement de thérapies innovantes pour restaurer, traiter et prévenir les troubles de l’audition, un important besoin médical non-satisfait. Sensorion a développé une plateforme unique de R&D pour approfondir sa compréhension de la physiopathologie et de l’étiologie des maladies de l’oreille interne, lui permettant de sélectionner les meilleures cibles thérapeutiques et mécanismes d’action appropriés à ses candidats médicaments. Sensorion développe dans le cadre de la mise en place d’une large collaboration stratégique ciblant la génétique de l’audition avec l’Institut Pasteur, deux programmes de thérapie génique visant à corriger les formes monogéniques héréditaires de surdité. SENS-501 (OTOF-GT) vise la surdité causée par des mutations du gène codant pour l’otoferline et est actuellement développé dans le cadre d'une étude clinique de phase 1/2, et GJB2-GT cible la perte auditive liée à des mutations du gène GJB2, afin de potentiellement traiter d’importants segments de perte auditive chez les adultes et les enfants. La société travaille également sur l’identification de biomarqueurs afin d’améliorer le diagnostic de ces maladies peu ou mal soignées. Le portefeuille de Sensorion comprend également des programmes de petite molécule au stade clinique pour le traitement et la prévention des troubles de l’audition. Son portefeuille de produits en phase clinique comprend un produit de Phase 2 : le SENS-401 (Arazasetron) qui progresse dans une étude clinique de Preuve de Concept dans l’ototoxicité induite par le cisplatine (CIO), et dans une étude en partenariat avec Cochlear Limited, chez des patients devant recevoir un implant cochléaire. Une étude de Phase 2 du SENS-401 dans la perte auditive neurosensorielle soudaine (SSNHL) a également été finalisée en janvier 2022.

www.sensorion.com

Label: SENSORION

ISIN: FR0012596468

Mnemonic: ALSEN

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives concernant Sensorion et ses activités. Ces déclarations prospectives sont basées sur des hypothèses que Sensorion considère comme raisonnables. Cependant, il ne peut y avoir aucune assurance que ces déclarations prospectives seront vérifiées, ces déclarations étant soumises à de nombreux risques, y compris les risques énoncés dans le rapport annuel 2023 publié le 14 mars 2024 et disponible sur le site internet de Sensorion et à l'évolution des conditions économiques, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Sensorion opère. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont également soumises à des risques qui ne sont pas encore connus de Sensorion ou qui ne sont pas actuellement considérés comme importants par Sensorion. La survenance de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, les conditions financières, les performances ou les réalisations de Sensorion soient matériellement différents de ces déclarations prospectives. Ce communiqué de presse et les informations qu'il contient ne constituent pas une offre de vente ou de souscription, ou une sollicitation d'une offre d'achat ou de souscription, des actions de Sensorion dans un quelconque pays. La communication de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des lois et réglementations locales. Tout destinataire du présent communiqué doit s'informer de ces éventuelles restrictions locales et s'y conformer.

Avertissement

Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat d'actions ordinaires de la Société, et ne saurait constituer une offre, une sollicitation ou une vente dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cette juridiction.

Ce communiqué est une publicité et non un prospectus au sens du Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, tel que modifié (le " Règlement Prospectus ").

En France, le Placement Privé décrit ci-dessus est uniquement réalisé sous la forme d’un placement auprès d'une catégorie d'investisseurs institutionnels, conformément à l'article L. 225-138 du Code de commerce et à la réglementation applicable.

En ce qui concerne les États membres de l'Espace Économique Européen (y compris la France), aucune action n'a été entreprise ou ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre au public des valeurs mobilières visées par le présent communiqué de presse qui nécessiterait la publication d'un prospectus (conformément à l'article 3 du Règlement Prospectus) dans un quelconque État membre.

Ce communiqué de presse et les informations qu'il contient ne constituent pas une offre de vente, ni la sollicitation d'une offre de souscription ou d'achat d'Actions Nouvelles aux États-Unis ou dans toute autre juridiction où des restrictions peuvent s'appliquer, y compris notamment le Canada, l'Australie ou le Japon. Les titres ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis sans enregistrement en vertu de la loi sur les valeurs mobilières (Securities Act) ou sans exemption d'enregistrement en vertu de cette loi. Sensorion n'a pas l'intention d'enregistrer les Actions Nouvelles au titre du Securities Act ou de procéder à une offre au public des Actions Nouvelles en France, aux Etats-Unis ou dans toute autre juridiction.

Cette communication n'est distribuée et ne s'adresse qu'à (a) des personnes situées en dehors du Royaume-Uni, (b) des personnes ayant une expérience professionnelle en matière d'investissements relevant de l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (l'" Ordre "), et (c) des entités fortunées, et d'autres personnes auxquelles elle peut être légalement communiquée, relevant de l'article 49(2) de l'Ordre (l'ensemble de ces personnes étant désignées comme les " personnes concernées "). Tout investissement ou activité d'investissement auquel cette communication se rapporte n'est accessible qu'aux personnes concernées et ne sera réalisé qu'avec des personnes concernées. Toute personne qui n'est pas une personne concernée ne doit pas agir ou se fier à ce communiqué ou à son contenu.

La diffusion de ce communiqué de presse peut faire l'objet de restrictions légales ou réglementaires dans certaines juridictions. Toute personne entrant en possession de ce communiqué de presse doit s'informer et se conformer à de telles restrictions.

