L'essentiel :

- Regroupement d'actions à raison de 50 actions anciennes de 0,10 EUR contre 1 action nouvelle de 5 EUR.

- Début de l'opération le 13 août 2026, prise d'effet le 15 septembre 2026.

- Suspension de l'exercice des droits du 14 août au 17 septembre 2026 inclus.



Sensorion annonce la mise en oeuvre d'un regroupement de ses actions. Cette opération consiste en l'échange de 50 actions anciennes d'une valeur nominale de 0,10 EUR contre 1 action nouvelle d'une valeur nominale de 5 EUR.



Le regroupement, purement technique, n'affectera ni le montant du capital social ni la valeur totale détenue par chaque actionnaire. Il a été décidé par le Directeur Général le 27 juillet 2026, conformément aux résolutions de l'Assemblée générale du 11 mai 2026. L'avis de regroupement a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) le 29 juillet 2026.



L'opération débutera le 13 août 2026 et prendra effet le 15 septembre 2026, date à laquelle les actions nouvelles seront cotées sur Euronext Growth Paris. La période d'échange s'étendra du 13 août au 14 septembre 2026 inclus. Pendant cette période, les actionnaires devront ajuster leur nombre d'actions anciennes pour obtenir un multiple de 50, sous peine d'indemnisation pour les droits formant rompus.



L'exercice des droits ou valeurs mobilières donnant accès au capital sera suspendu du 14 août au 17 septembre 2026 inclus. Après la période d'échange, les actions anciennes non regroupées seront radiées et perdront leurs droits de vote et dividendes. Le nombre d'actions anciennes soumises au regroupement est de 515 648 600, devant aboutir à l'émission de 10 312 972 actions nouvelles, ajustable selon l'exercice des droits en dehors de la suspension.



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