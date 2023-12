Sensorion : arrivée d'un directeur des opérations techniques

Le 12 décembre 2023 à 12:24 Partager

L'action Sensorion progresse de plus de 3,5% mardi à la Bourse de Paris suite à l'annonce de l'arrivée d'un nouveau directeur des opérations techniques.



La société, spécialisée dans le traitement des troubles de la perte auditive, indique que la nomination de Bernd Schmidt, un cadre supérieur doté d'une vaste expérience dans le domaine de la chimie, de la fabrication et des contrôles (CMC), est effective à compter d'aujourd'hui.



Schmidt travaillant jusqu'ici chez Quell Therapeutics où il a occupé le poste de vice-président chargé de la livraison des produits.



Avant de rejoindre Quell Therapeutics, il avait été le directeur du développement du site Stevenage de GSK, où il était responsable du développement CMC, de la gouvernance et de la chaîne d'approvisionnement.



Dans ces fonctions, il était notamment chargé du développement préclinique, de l'approvisionnement commercial et des interactions avec les organismes de réglementation.



D'après Sensorion, le cadre dirigeant est appelé à jouer un rôle clé dans le développement accéléré de sa plateforme de thérapie génique et de ses capacités en matière de CMC.



À la suite du départ à la retraite du directeur financier David Lawrence, la société indique que le nom de son successeur sera communiqué 'en temps voulu'.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.