Sensorion : demande d'essai pour OTOF-GT au Royaume-Uni

Sensorion annonce avoir soumis une première demande d'autorisation d'essai clinique (CTA) pour OTOF-GT auprès de la MHRA, l'agence britannique de régulation des médicaments, suite à des études précliniques approfondies et à la production d'un lot pour l'essai clinique.



Cet essai de phase 1/2 (Audiogene) vise à évaluer la sécurité, la tolérance et l'efficacité de l'injection intra-cochléaire d'OTOF-GT pour le traitement de la perte auditive liée au gène de l'otoferline chez des patients âgés de 31 mois maximum.



'La perte d'audition liée à la déficience en otoferline est responsable de près de 8% de tous les cas de déficience auditive congénitale et environ 20.000 personnes sont concernées aux Etats-Unis et en Europe', souligne la société de biotechnologies.



