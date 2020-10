Sensorion : et Novasep annoncent la signature d'un accord de développement et de fabrication de produits de thérapie génique

Regulatory News:

Sensorion (Paris:ALSEN) (FR0012596468 – ALSEN / éligible PEA-PME) société biotechnologique pionnière au stade clinique dédiée au développement de thérapies innovantes pour restaurer, traiter et prévenir dans le domaine des pertes d’audition et Novasep, un acteur majeur dans le domaine des services et des technologies pour les industries des sciences de la vie, annoncent la signature d’un accord pour la fabrication de virus adéno-associés (AAV). L’accord couvre le programme de thérapie génique ciblant le gène OTOF (OTOF-GT), gène codant pour la protéine otoferline et dont les mutations entrainent une surdité congénitale sévère à profonde.

Sensorion poursuit le développement de deux programmes de thérapie génique au stade préclinique, menés dans le cadre d’un large partenariat de recherche avec l’unité Génétique et Physiologie de l’audition de l’Institut Pasteur (Paris). OTOF-GT, le programme le plus avancé, vise à restaurer l’expression de l’otoferline dans les cellules ciliées internes de l’oreille, dans lesquelles elle joue un rôle essentiel pour l’audition.

Selon les termes de l’accord, Novasep aura en charge le développement de procédé et la production (culture cellulaire, expression de l’AAV, purification, distribution aseptique et contrôle qualité) des deux vecteurs AAV conçus pour le projet Sensorion OTOF-GT et fournira à Sensorion des lots de Produit Fini pour alimenter les études précliniques et cliniques.

« S’assurer les services d’une R&D de pointe et de capacités de production aux normes des Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF), comme ceux offerts par Novasep, représente une étape clé et souligne les progrès de notre programme de thérapie génique ciblant l’Otoferline, » déclare Nawal Ouzren, Directrice Générale de Sensorion. « Plus tôt cette année, nous avons annoncé des premières données précliniques préliminaires positives pour OTOF-GT chez des primates non humains. »

« Nous sommes ravis et fiers de contribuer à l'avancement des programmes de thérapie génique innovants de Sensorion ciblant le gène OTOF. Grâce à cet accord, l'expertise de Novasep dans le domaine du développement et de la fabrication de vecteurs viraux, est une fois de plus reconnue et valorisée, » indique Cedric Volanti, Président de la Business Unit Biopharma Solutions de Novasep.

À propos de Sensorion

Sensorion est une société de biotechnologie pionnière au stade clinique dédiée au développement de thérapies innovantes pour restaurer, traiter et prévenir dans le domaine des pertes d’audition. Un produit est en développement clinique de phase 2, le SENS-401 (Arazasétron) dans la perte auditive neurosensorielle soudaine (SSNHL). Nous avons développé dans nos laboratoires une plateforme unique de R&D pour approfondir notre compréhension de la physiopathologie et de l’étiologie des maladies de l’oreille interne. Cette approche nous permet de sélectionner les meilleures cibles thérapeutiques et mécanismes d’action appropriés pour nos candidats médicaments. Nous travaillons également sur l’identification de biomarqueurs afin d’améliorer le diagnostic de ces maladies peu ou mal soignées. Sensorion a lancé au second semestre 2019 deux programmes précliniques de thérapie génique visant à corriger des formes monogéniques héréditaires de surdité parmi lesquelles le syndrome de Usher de type 1 et les surdités causées par une mutation du gène codant pour l’Otoferline. Notre plate-forme de R&D et notre portefeuille de candidats médicaments nous positionnent de manière potentiellement unique pour améliorer de manière durable la qualité de vie des centaines de milliers de personnes souffrant de désordres de l’oreille interne, un besoin médical largement insatisfait dans le monde aujourd’hui.

www.sensorion-pharma.com

À propos de Novasep

Novasep offre des services et technologies de production de premier plan pour les industries des sciences de la vie.

Depuis 20 ans, Novasep a acquis une expérience reconnue dans le développement et la fabrication d'une large gamme de vecteurs viraux grâce à ses sites en Belgique : AAV, Adenovirus, Lentivirus, HSV, VEEV, VSV..., pour la thérapie cellulaire et génique, l'immunothérapie, la vaccination et d'autres thérapies, depuis le développement de procédés jusqu’à la production commerciale cGMP.

Novasep propose également des services de Fill & Finish pour les vecteurs viraux, les virus atténués et vivants, les anticorps monoclonaux (mAbs), les plasmides et autres produits biologiques, de la formulation au packaging.

Dans le cadre de sa stratégie de croissance Rise-2, Novasep a récemment inauguré une nouvelle installation, Senrise-IV, dédiée à la production commerciale de vecteurs viraux, complétée l'année dernière par Senefill, nouvelle unité de commerciale Fill & Finish pour les opérations aseptiques. Les deux installations situées à Seneffe, en Belgique, ont vocation à contribuer à la réussite des projets biopharmaceutiques de ses clients.

www.novasep.com

Avertissement

