Sensorion : fait le point sur les plans et les avancées réalisées dans le développement du SENS-401 pour la prévention des pertes d'audition. Lire

Company estimates based on publicly available data in the US, Japan, Germany, France, UK, Italy and Spain

SENS-401 est un antagoniste du récepteur 5-HT3 et un inhibiteur de la calcineurine qui a montré qu'il réduisait de manière significative la perte auditive due au cisplatine dans des modèles précliniques3. L'utilisation de SENS-401 a permis la survie d'un nombre plus important de cellules ciliées externes que le placebo. Les cellules ciliées externes sont les cellules sensorielles les plus vulnérables de l'oreille interne, qui contribuent à amplifier les signaux sonores pour augmenter la sensibilité auditive. Le SENS-401 est également en développement en phase 2 pour le traitement de la perte auditive neurosensorielle soudaine.

On estime que d'ici 2025, 500 000 personnes dans les pays du G7 souffriront d'ototoxicité induite par le cisplatine, causant des troubles auditifs, des acouphènes et des vertiges2. L'une des exigences essentielles de tout traitement potentiel de cette ototoxicité est qu'il ne doit pas interférer avec l'efficacité du cisplatine, une caractéristique potentielle de différenciation du SENS-401. L'étude d'histoire naturelle générera des données sur l'évolution de la perte auditive liée au cisplatine et contribuera au recrutement dans l'étude clinique. De plus amples détails concernant le design de l'étude clinique seront communiqués au second semestre 2021.

Montpellier, le 5 janvier 2021 - 07h30 HNEC - Sensorion (FR0012596468 - ALSEN) société biotechnologique pionnière au stade clinique dédiée au développement de thérapies innovantes pour restaurer, traiter et prévenir dans le domaine des pertes d'audition, annonce qu'elle devrait lancer un essai clinique de preuve de concept avec le SENS-401pour traiter l'ototoxicité induite par le cisplatine au second semestre 2021. La société devrait également commencer une étude clinique d'histoire naturelle sur l'ototoxicité induite par le cisplatine chez les patients adultes atteints de cancer au premier semestre 2021.

Communiqué de presse

En raison de l'impact de la COVID-19, y compris le rétablissement de mesures de restriction de mouvement des populations dans certains pays, Sensorion s'attend maintenant à un retard dans la disponibilité des résultats principaux de l'étude de phase 2 de SENS-401 dans le traitement de la perte auditive neurosensorielle soudaine. Les résultats sont maintenant attendus pour le quatrième trimestre 2021 plutôt que pour la mi-2021 comme cela avait été estimé précédemment. Sensorion poursuit cette étude et continue d'examiner les opportunités qui pourraient contribuer à sa réussite, malgré les défis posés par la COVID-19 et ses répercussions.

À propos de Sensorion

Sensorion est une société de biotechnologie pionnière au stade clinique dédiée au développement de thérapies innovantes pour restaurer, traiter et prévenir dans le domaine des pertes d'audition. Un produit est en développement clinique de phase 2, le SENS-401 (Arazasétron) dans la perte auditive neurosensorielle soudaine (SSNHL). Nous avons développé dans nos laboratoires une plateforme unique de R&D pour approfondir notre compréhension de la physiopathologie et de l'étiologie des maladies de l'oreille interne. Cette approche nous permet de sélectionner les meilleures cibles thérapeutiques et mécanismes d'action appropriés pour nos candidats médicaments. Nous travaillons également sur l'identification de biomarqueurs afin d'améliorer le diagnostic de ces maladies peu ou mal soignées. Sensorion a lancé au second semestre 2019 deux programmes précliniques de thérapie génique visant à corriger des formes monogéniques héréditaires de surdité parmi lesquelles le syndrome de Usher de type 1 et les surdités causées par une mutation du gène codant pour l'Otoferline. Notre plate-forme de R&D et notre portefeuille de candidats médicaments nous positionnent de manière potentiellement unique pour améliorer de manière durable la qualité de vie des centaines de milliers de personnes souffrant de désordres de l'oreille interne, un besoin médical largement insatisfait dans le monde aujourd'hui. www.sensorion-pharma.com

Contacts Sensorion Sensorion Relations Presse Relations Investisseurs LifeSci Advisors LifeSci Advisors Sophie Baumont Ligia Vela-Reid sophie@lifesciadvisors.com lvela-reid@lifesciadvisors.com +33 6 27 74 74 49 +44 74 13 82 53 10 Label: SENSORION ISIN: FR0012596468 Code Mnémonique : ALSEN

Avertissement

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à Sensorion et à ses activités. Sensorion estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des prévisions exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques, dont ceux décrits dans le Rapport Financier Semestriel 2020 publié le 21 Octobre 2020 et disponible sur le site internet de la Société, et à l'évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Sensorion est présente. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus de Sensorion ou que Sensorion ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de Sensorion diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces

déclarations prospectives. Le présent communiqué et les informations qu'il contient ne constituent pas, ni ne sauraient être

interprétés comme une offre ou une invitation de vente ou de souscription, ou la sollicitation de tout ordre ou invitation

d'achat ou de souscription d'actions Sensorion dans un quelconque pays. La diffusion de ce communiqué dans certains

pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les personnes en possession du communiqué

doivent donc s'informer des éventuelles restrictions locales et s'y conformer.

2/3