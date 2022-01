Sensorion : le titre chute, un essai rate son objectif

L'action Sensorion perd plus d'un tiers de sa valeur lundi à la Bourse de Paris après la publication des résultats d'une étude de phase 2 dans la perte auditive neurosensorielle soudaine.



La société biotechnologique, spécialisée dans les pertes d'audition, a annoncé ce matin que l'essai clinique n'avait pas atteint son critère d'évaluation principal.



L'étude - qui portait sur 115 patients - visait une amélioration de 15 dB, un seuil considéré comme significatif dans l'audiométrie tonale pure, à l'issue de la période de traitement de quatre semaines.



La société note néanmoins qu'une sous-analyse des participants souffrant d'une perte auditive sévère a révélé une meilleure réponse par rapport au placebo.



Les critères d'évaluation secondaires de l'essai seront disponibles à la mi-mars.



En attendant, le titre chutait de 37% à la mi-journée, soit la plus forte baisse du marché parisien. La capitalisation boursière de l'entreprise se trouve ainsi ramenée à environ 92 millions d'euros.



