Sensorion : organise une conférence téléphonique sur les pertes d'audition génétiques chez l'enfant le 2 décembre 2020 avec le Docteur John Greinwald

La conférence téléphonique se tiendra le mercredi 2 décembre 2020 à 14h00 (HAEC)

Regulatory News:

Sensorion (Paris:ALSEN) (FR0012596468 – ALSEN / éligible PEA-PME) société biotechnologique pionnière au stade clinique dédiée au développement de thérapies innovantes pour restaurer, traiter et prévenir dans le domaine des pertes d’audition, annonce aujourd’hui l’organisation d’une conférence téléphonique en anglais avec un expert des pertes d’audition génétiques, le 2 décembre 2020 à 14h00 (HAEC).

La conférence comprendra une présentation du Docteur John Greinwald, membre de l’académie américaine de pédiatrie, exerçant à l’hôpital pour enfants de Cincinnati (USA) au sujet des formes de surdité dues à des causes génétiques chez l’enfant. Le Docteur Greinwald sera disponible pour répondre aux questions à l’issue de la conférence téléphonique.

L’équipe de direction de Sensorion présentera la stratégie et l’approche de la société pour le traitement des formes génétiques de surdité ainsi que ses partenariats clés avec l’Institut Pasteur et l’hôpital Necker-Enfants Malades dans le domaine des atteintes génétiques de l’oreille interne.

Il est possible de s’inscrire à la conférence téléphonique en cliquant ici

Le Dr John Greinwald est un professeur titulaire d'oto-rhino-laryngologie et de pédiatrie, avec plus de 20 ans d'expérience dans le domaine des causes génétiques et du traitement de la surdité. Le Dr Greinwald a cofondé le Centre de l'oreille et de l'audition au Centre médical de l'hôpital pour enfants de Cincinnati. Il a été le premier à mettre en place des algorithmes d'évaluation diagnostique pour les enfants atteints de surdité neurosensorielle et a développé une plateforme de séquençage de nouvelle génération pour déterminer les causes génétiques de la surdité chez les enfants.

Il a publié 92 articles dans des revues à comité de lecture, dont la majorité portait sur la perte d’audition. Ses recherches se concentrent sur l'identification de nouvelles causes de maladies génétiques, l'atténuation des obstacles au conseil génétique dans les populations défavorisées, la mise au point de méthodes innovantes pour fournir des informations génétiques complexes aux patients et aux médecins et ont contribué à la mise au point de la chirurgie d'implantation cochléaire minimalement invasive. Sur le plan clinique, il est le directeur médical de l'équipe d'implantation cochléaire et membre du corps enseignant du laboratoire de génétique auditive du Centre de l'oreille et de l'audition.

Le Dr Greinwald a obtenu sa licence au Wofford College et son doctorat en médecine à l'université de Caroline du Sud. Sa formation en oto-rhino-laryngologie s'est déroulée au Naval Medical Center de Portsmouth en Virginie et à l'université de l'Iowa en oto-rhino-laryngologie pédiatrique. Il est certifié en chirurgie oto-rhino-laryngologique de la tête et du cou.

À propos de Sensorion

Sensorion est une société de biotechnologie pionnière au stade clinique dédiée au développement de thérapies innovantes pour restaurer, traiter et prévenir dans le domaine des pertes d’audition. Un produit est en développement clinique de phase 2, le SENS-401 (Arazasétron) dans la perte auditive neurosensorielle soudaine (SSNHL). Nous avons développé dans nos laboratoires une plateforme unique de R&D pour approfondir notre compréhension de la physiopathologie et de l’étiologie des maladies de l’oreille interne. Cette approche nous permet de sélectionner les meilleures cibles thérapeutiques et mécanismes d’action appropriés pour nos candidats médicaments. Nous travaillons également sur l’identification de biomarqueurs afin d’améliorer le diagnostic de ces maladies peu ou mal soignées. Sensorion a lancé au second semestre 2019 deux programmes précliniques de thérapie génique visant à corriger des formes monogéniques héréditaires de surdité parmi lesquelles le syndrome de Usher de type 1 et les surdités causées par une mutation du gène codant pour l’Otoferline. Notre plate-forme de R&D et notre portefeuille de candidats médicaments nous positionnent de manière potentiellement unique pour améliorer de manière durable la qualité de vie des centaines de milliers de personnes souffrant de désordres de l’oreille interne, un besoin médical largement insatisfait dans le monde aujourd’hui.

www.sensorion-pharma.com

Label : SENSORION

ISIN : FR0012596468

Code mnémonique : ALSEN

Avertissement

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à Sensorion et à ses activités. Sensorion estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des prévisions exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques, dont ceux décrits dans le Document de référence enregistré auprès de l’AMF sous le numéro R.17-062 du 7 septembre 2017, et à l’évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Sensorion est présente. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus de Sensorion ou que Sensorion ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de Sensorion diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives. Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne constituent pas, ni ne sauraient être interprétés comme une offre ou une invitation de vente ou de souscription, ou la sollicitation de tout ordre ou invitation d’achat ou de souscription d’actions Sensorion dans un quelconque pays. La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les personnes en possession du communiqué doivent donc s’informer des éventuelles restrictions locales et s’y conformer.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20201119006289/fr/