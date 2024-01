Sensorion : partenariat prolongé avec l'Institut Pasteur

La société de biotechnologie Sensorion annonce la prolongation pour une durée de cinq ans de l'accord-cadre de partenariat de recherche signé en 2019 avec l'Institut Pasteur, impliquant son centre de recherche Institut de l'Audition.



Ce partenariat accorde à Sensorion une option de licences exclusives pour développer et commercialiser des candidats médicaments de thérapie génique issus de projets collaboratifs pour répondre à des besoins non satisfaits dans l'audition.



Deux programmes de développement sont actuellement menés dans ce cadre, à savoir SENS-501 (OTOF-GT) et GJB2-GT. Sensorion a soumis une demande en juillet 2023 pour SENS-501 afin d'initier un essai clinique de phase 1/2 au Royaume-Uni et dans l'UE.



