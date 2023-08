Sensorion : placement privé de 35 millions d'euros

Sensorion a annoncé jeudi avoir avoir réalisé un placement privé de 35 millions d'euros auprès d'investisseurs américains et européens spécialisés dans le domaine des biotechnologies.



Le spécialiste du traitement des pertes d'audition va émettre 107.142.856 nouvelles actions à un prix unitaire de 0,28 euro, ce qui fait apparaître une décote limitée de moins de 4% par rapport aux cinq dernières séances de Bourse.



Cette opération va notamment permettre aux investisseurs existants Invus et Sofinnova Partners de réinvestir de manière significative au sein de l'entreprise.



Parallèlement, un nouvel investisseur, l'américain Redmile Group, va entrer au capital de Sensorion via la souscription de 17.857.143 BSA sur la base d'un montant de 0,18 euro par titre.



Ce nouveau financement doit permettre à Sensorion d'étendre son horizon de trésorerie jusqu'à la fin septembre 2024 et de poursuivre le développement clinique de sa thérapie génique OTOF-GT.



Les fonds vont aussi lui permettre d'accélérer les activités précliniques de mise en place de sa demande d''investigational new drug' pour un deuxième programme.



Dans le cadre du placement privé, il est prévu que Redmile entre à son conseil d'administration, en remplacement de Bpifrance.



En Bourse, l'action Sensorion grimpait de 9% vendredi, ce qui portait à près de 25% ses gains sur trois mois.



