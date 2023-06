Sensorion : résultats prometteurs pour son principal candidat

Sensorion a dévoilé lundi des données préliminaires présentées comme 'prometteuses' dans le cadre de son étude de Phase 2a consacrée à la prévention de la perte d'audition résiduelle après implantation cochléaire.



Chez cinq patients sur cinq, la présence du SENS-401, son principal candidat médicament, a été confirmée dans la périlymphe sept jours après le début de l'étude, un niveau 'compatible' avec une efficacité thérapeutique.



Ces résultats confirment que le SENS-401 traverse la barrière labyrinthique et peut avoir un effet sur la préservation de l'audition résiduelle, explique la biotech dans un communiqué.



D'après la société, la présence du SENS-401 dans la cochlée de 100% des patients ayant suivi une procédure d'implantation cochléaire renforce le profil potentiel de cette petite molécule.



Sensorion prévoit de communiquer des données supplémentaires de cet essai en association avec des implants cochléaires lors d'un séminaire en ligne qui se tiendra le 5 juillet prochain.



Les patients de l'étude, qui ont débuté le traitement sept jours avant l'implantation, doivent continuer à recevoir du SENS-401 pendant 42 jours.



L'étude est également censé évaluer un certain nombre de critères secondaires dans l'oreille implantée, notamment la modification du seuil d'audition à plusieurs fréquences entre le début et la fin de l'étude.



Suite à ces annonces, l'action Sensorion était stable lundi à la Bourse de Paris, ayant effacé tous ses gains après avoir bondi de près de 13% en début de matinée. Le titre bondit encore de 19% sur le mois écoulé.



