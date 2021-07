Sensorion : un ancien de Novartis rejoint la direction

Sensorion a annoncé mardi la nomination d'Otmane Boussif, un ancien cadre de Novartis, au poste de directeur des opérations techniques (CTO) à compter du 1er août prochain.



Le Dr Boussif a occupé au sein du géant biopharmaceutique suisse plusieurs fonctions, dont les postes de responsable du développement technique des thérapies géniques et de directeur international du développement pharmaceutique des projets précoces.



Dans son nouveau rôle, il supervisera toutes les opérations techniques et les fonctions dites 'CMC' (développement pharmaceutique, fabrication et contrôles) de la biotech.



