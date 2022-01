Sensorion : une nomination au conseil d'administration

Sensorion annonce que le docteur Aniz Girach rejoint son conseil d'administration en tant que membre indépendant, en remplacement de Jean-François Morin. Sa nomination portera à quatre le nombre de membres indépendants du conseil, sur un total de neuf.



Aniz Girach est actuellement le directeur médical de ProQR Therapeutics, en charge du développement des thérapies géniques ciblant les maladies héréditaires rétiniennes. Il occupait précédemment un poste similaire chez Nightstar Therapeutics et Oxurion.



Avec plus de 22 années passées dans l'industrie pharmaceutique, il a également occupé des postes majeurs en ophtalmologie chez Merck, Alcon et Eli Lilly, et est Professeur Honoraire au Willis Eye Hospital à Philadelphie.



