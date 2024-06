Senstar Technologies Ltd, anciennement connue sous le nom de Magal Security Systems Ltd, est un fournisseur de solutions de sécurité basé en Israël. L'entreprise fournit des produits et des solutions de sécurité physique, vidéo et de contrôle d'accès, ainsi que des services de gestion de sites critiques. Senstar Technologies Ltd fournit ses produits ainsi que des solutions de sécurité sur mesure et des projets clés en main à des clients du monde entier.