Les prévisions décevantes de SentinelOne font chuter les actions

La société de cybersécurité SentinelOne Inc. devait perdre plus d'un tiers de sa valeur boursière vendredi, après que les difficultés de l'économie et la forte concurrence ont mis à mal ses résultats et ses prévisions trimestriels.

Les actions de la société ont chuté de 37 % avant la cloche vendredi et devraient ouvrir à leur niveau le plus bas depuis environ six mois. L'action pourrait effacer la majeure partie de la hausse de 42 % qu'elle a enregistrée depuis le début de l'année, si les pertes se maintiennent pendant les échanges réguliers.

Plus de la moitié des 30 analystes couvrant l'action ont abaissé leurs objectifs de prix, citant les cycles d'affaires plus longs et la baisse de la demande des entreprises clientes, qui retiennent leurs nouvelles commandes en raison de l'inflation élevée et de la hausse des taux d'intérêt.

L'objectif de cours médian de l'action est désormais de 18 dollars, soit 13 % de moins que son dernier cours de clôture. La société se négocie à plus de 14 fois ses estimations de chiffre d'affaires à 12 mois, ce qui est plus cher que le ratio cours/chiffre d'affaires de 12,05 de l'entreprise phare du secteur, Palo Alto Networks Inc.

Des facteurs autres que la faiblesse de l'économie semblent avoir un impact sur SentinelOne, ont déclaré les analystes de BTIG, rétrogradant l'action à "neutre".

"Compte tenu de l'ampleur de l'écart par rapport au premier trimestre, après que la société ait initialement donné des prévisions à la mi-mars, et de l'ampleur de la baisse des prévisions, il semble que quelque chose d'autre soit en jeu ici", ont-ils déclaré.

Jeudi, SentinelOne a affiché une croissance trimestrielle de son chiffre d'affaires d'environ 70 %, la plus faible depuis son entrée en bourse, et a prédit une hausse plus lente de 38 % au deuxième trimestre. Les deux chiffres ont été inférieurs aux estimations.

Certains courtiers ont souligné la pression concurrentielle exercée par des sociétés telles que Microsoft Corp et CrowdStrike Holdings Inc.

Les analystes de Guggenheim, quant à eux, ont déclaré que les prévisions de l'entreprise ne reflétaient pas complètement une baisse de l'économie, et qu'"il est difficile d'avoir confiance dans les prévisions à ce stade". (Reportage d'Akash Sriram à Bengaluru ; rédaction de Pooja Desai)