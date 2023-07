(Alliance News) - Smarttech247 Group PLC a déclaré mardi que la société SentinelOne Inc, plateforme de cybersécurité, et lui-même allaient collaborer pour fournir des solutions de cybersécurité avancées aux entreprises "de toutes tailles".

Smarttech247, dont le siège est à Cork, a déclaré que le partenariat combine l'expertise de Smarttech247 en matière de conseil en cybersécurité, de services de détection et de réponse gérés et de renseignements sur les menaces, avec la technologie de sécurité autonome de SentinelOne, leader sur le marché, afin de fournir une solution de sécurité complète qui protège contre les cyber-menaces.

Le fournisseur de services de cybersécurité améliorés par l'intelligence artificielle a ajouté qu'il "maximisera les avantages et la valeur de la technologie de pointe de SentinelOne pour ses clients avec des services de protection et de réponse gérés par des spécialistes", tandis que SentinelOne fournira à Smarttech247 l'accès à ses dernières informations et recherches sur les menaces.

Raluca Saceanu, directeur général de Smarttech247, a déclaré : "Nous sommes ravis de ce partenariat : "Nous sommes ravis de ce partenariat avec SentinelOne, un leader reconnu dans la protection des terminaux, du cloud, des réseaux et des identités d'une manière intelligente et holistique. Sa technologie est à la pointe de notre secteur et, combinée à notre expertise en matière de conseil en cybersécurité et de services MDR, nous pensons pouvoir fournir aux entreprises une solution de sécurité complète capable de s'adapter et d'évoluer en fonction de l'évolution de leurs besoins."

Ken Marks, vice-président de SentinelOne chargé des ventes aux canaux, a ajouté : "Le paysage de la cybersécurité est en constante évolution et les entreprises ont besoin d'un partenaire capable de leur fournir la technologie et l'expertise les plus récentes pour rester à l'avant-garde des menaces. En tirant parti de nos solutions leaders sur le marché et de nos renseignements et recherches inégalés, Smarttech247 peut faire exactement cela."

Les actions de Smarttech247 étaient en hausse de 0,5 % à 30,66 pence chacune à Londres mardi matin.

Par Greg Rosenvinge, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.