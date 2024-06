SentinelOne, Inc. est un fournisseur de cybersécurité basé sur l'intelligence artificielle (IA). La plateforme Singularity de la société détecte, prévient et répond aux cyberattaques à la vitesse de la machine, permettant aux organisations de sécuriser les points finaux, les charges de travail dans le nuage, les conteneurs, les identités et les appareils mobiles et connectés au réseau. La plateforme Singularity de la société ingère, met en corrélation et interroge en temps réel des pétaoctets de données structurées et non structurées provenant d'une myriade de sources externes et internes disparates en constante expansion. Ses modèles d'IA distribués s'exécutent à la fois localement sur chaque point de terminaison et chaque charge de travail en nuage, ainsi que sur sa plateforme en nuage. L'offre de la société comprend également PingSafe, une plateforme de protection des applications natives du cloud (CNAPP) qui vient renforcer sa gamme de produits de sécurité du cloud. En ajoutant la CNAPP de PingSafe à sa solution Cloud Workload Security (CWS), elle offre aux entreprises une couverture complète de la sécurité dans le nuage qui favorise la sécurité, l'amélioration de la posture et la protection autonome.

Secteur Logiciels