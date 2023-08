SentinelOne, Inc, anciennement Sentinel Labs, Inc, est une société de cybersécurité. La société a développé une plateforme de détection et de réponse étendue (XDR) basée sur l'intelligence artificielle (IA) pour permettre une défense autonome en matière de cybersécurité. La plateforme Singularity de la société permet de se défendre contre les cyberattaques. Sa plateforme ingère, corrèle et interroge en temps réel des pétaoctets de données structurées et non structurées provenant d'une myriade de sources disparates externes et internes en constante expansion. La plateforme Singularity de la société est déployée sur les environnements que les clients choisissent, y compris les clouds publics, privés ou hybrides. Sa fonctionnalité sur Windows, macOS, Linux et Kubernetes offre protection, visibilité et contrôle sur des environnements informatiques hétérogènes. La société propose sa plateforme sous forme d'abonnements. Ses niveaux d'abonnement comprennent Singularity Core, Singularity Control et Singularity Complete. Sa plateforme Singularity est hébergée sur AWS en Amérique du Nord, dans l'Union européenne, en Asie-Pacifique et sur AWS GovCloud.

Secteur Logiciels