Plus de 100 sites web déguisés en organes de presse locaux en Europe, en Asie et en Amérique latine diffusent des contenus favorables à la Chine dans le cadre d'une vaste campagne d'influence liée à une société de relations publiques de Pékin, a découvert Citizen Lab, un organisme de surveillance numérique.

Répartis sur des sites web dans 30 pays, les documents de propagande sont entrecoupés d'informations provenant d'organes de presse locaux et de médias d'État chinois, selon un rapport de recherche publié mercredi par le groupe basé à Toronto.

"Bien que les sites web de la campagne aient bénéficié d'une exposition négligeable à ce jour, il existe un risque accru d'amplification involontaire par les médias locaux et les publics cibles, en raison de la multiplication rapide de ces sites web et de leur adaptation aux langues et aux contenus locaux", a déclaré le chercheur Alberto Fittarelli dans le rapport.

Le contenu des sites oscille entre des théories du complot, souvent à l'encontre des États-Unis ou de leurs alliés - comme un article accusant des scientifiques américains d'avoir fait fuiter le COVID-19 - et des articles attaquant les détracteurs de Pékin.

Il est rare que les chercheurs établissent un lien entre ces opérations et des entités spécifiques. Citizen Lab a déclaré que la campagne avait commencé au milieu de l'année 2020 et a retracé le réseau jusqu'à la société de relations publiques Shenzhen Haimaiyunxiang Media Co, Ltd, également connue sous le nom de Haimai.

La société n'a pas répondu à une demande de commentaire de Reuters et un numéro de téléphone figurant sur une version archivée de son site web n'était pas joignable.

En principe, c'est un parti pris typique et un double standard que d'alléguer que les contenus et les rapports favorables à la Chine sont de la "désinformation" et de qualifier les contenus et les rapports défavorables à la Chine d'"informations véridiques", a déclaré un porte-parole de l'ambassade de Chine à Washington dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

Citizen Lab a indiqué que l'un des sites web de la campagne était Roma Journal, qui ressemble à s'y méprendre à un organe d'information italien local : les titres traitent des perspectives politiques du premier ministre italien, d'un festival de montgolfières dans une province du nord et du lancement d'un livre.

Mais un bouton "communiqués de presse" situé dans un coin de la page d'accueil renvoie à une série d'articles de médias d'État chinois sur des sujets tels que la contribution de la Chine à la reprise économique mondiale et ses efforts en matière d'innovation technologique.

Une grande partie du contenu des sites trouvés par Citizen Lab provient d'un service de communiqués de presse appelé Times Newswire, dont les analystes de la société de cybersécurité Mandiant ont découvert l'année dernière qu'il était au centre d'une opération d'influence chinoise distincte qui visait le public américain.

Si les campagnes d'influence en ligne sont de plus en plus courantes, les puissants et les gouvernements du monde entier cherchant à manipuler l'opinion publique, les experts qui suivent ces opérations affirment que la Chine est l'une des plus grandes sources de ce type d'opérations, avec la Russie et l'Iran.

Les opérations d'influence chinoises se sont multipliées et étendues bien au-delà de l'Asie, a indiqué le géant des médias sociaux Meta dans un rapport publié en novembre, le qualifiant de "changement le plus notable dans le paysage des menaces" depuis 2020.

Citizen Lab a approfondi le réseau qu'il a découvert après l'apparition d'une série de sites web de ce type en Corée du Sud et en Italie.

Le National Cyber Security Center (NCSC) de Corée du Sud, qui fait partie de l'agence nationale de renseignement du pays, a dénoncé 18 de ces sites dans un rapport publié en novembre, établissant également un lien entre l'opération et Haimai. Roma Journal n'était pas légalement enregistré en tant qu'organe d'information en Italie, selon le journal Il Foglio.

Il n'est pas inhabituel que la campagne ait été jugée peu engageante, a déclaré Dakota Cary, consultant spécialisé sur la Chine à la société de cybersécurité SentinelOne.

"Je pense que c'est très important, parce qu'ils pensent toujours qu'il vaut la peine de financer ces campagnes", a-t-il déclaré. "Je pense donc qu'il faut s'attendre à ce que cela se poursuive. (Reportage de Zeba Siddiqui à San Francisco ; Rédaction de Jamie Freed)