Senvest Capital Inc. annonce les résultats de vote à l'assemblée annuelle de ses actionnaires 2021

MONTRÉAL, 18 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Senvest Capital Inc. (la « société ») (TSX: SEC) est heureuse d'annoncer les résultats de vote à l'assemblée annuelle de ses actionnaires tenue le 18 juin 2021 (l'« assemblée »).

Élection des administrateurs Les six candidats ci-dessous au poste d'administrateur, proposés par la direction, ont été élus à l’assemblée:



Nom du candidat

Votes en faveur

Pourcentage Abstentions

Pourcentage Victor Mashaal 1 608 469 99,88% 1 959 0,12% David E. Basner 1 608 478 99,88% 1 950 0,12% Eileen Bermingham 1 607 478 99,82% 2 950 0,18% Frank Daniel 1 607 469 99,82% 2 959 0,18% Jeffrey Jonas 1 608 478 99,88% 1 950 0,12% Richard Mashaal 1 607 469 99,82% 2 959 0,18% Nomination des auditeurs PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l. ont de nouveau été nommés au poste d'auditeurs de la société. À propos de Senvest Senvest et ses filiales exercent des activités commerciales dans les secteurs des services bancaires d’investissement, de la gestion d’actifs, de l’immobilier et des systèmes électroniques de sécurité. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec M. George Malikotsis, vice-président, Finances de Senvest Capital Inc., au 514-281-8082.



