Senvest Capital Inc. est une société de portefeuille basée au Canada qui a des intérêts dans la gestion des investissements et l'investissement direct dans des titres publics et des investissements privés. La société et ses filiales détiennent des investissements en actions et en biens immobiliers qui sont situés aux États-Unis. Les filiales de la société comprennent Senvest Global (KY) L.P., Senvest Global L.P., RIMA Senvest Master Fund GP, L.L.C., Argentina Capital Inc, Pennsylvania Properties Inc, Senvest Equities Inc, Senvest Management L.L.C., Senvest Master Fund, L.P., Senvest Technology Partners Master Fund, L.P., Senvest Cyprus Recovery Investment Fund, L.P., et Coldstream SL.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds