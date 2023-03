Le directeur général de Seplat Energy, M. Brown, suspendu pour 7 jours à la suite d'allégations de racisme

(Alliance News) - Seplat Energy PLC a annoncé vendredi que son directeur général Roger Brown avait été exclu de la direction de la société pendant sept jours, suite à des accusations de racisme.

Seplat est une société pétrolière et gazière basée à Lagos qui se concentre sur le Nigeria. Ses actions étaient en baisse de 1,8 % à 111,74 pence chacune à Londres vendredi à la mi-journée.

Vendredi, Seplat a déclaré qu'elle avait reçu la veille une procédure judiciaire et une ordonnance provisoire ex-parte de la Federal High Court, à Lagos, au Nigeria. Cette ordonnance interdit à M. Brown de participer à la gestion de la société pendant une période de sept jours.

La veille, Seplat a déclaré avoir pris connaissance d'un article de presse faisant suite à une lettre concernant le statut de résident de son PDG Roger Brown. Selon certaines informations, le visa de Roger Brown aurait été révoqué à la suite d'accusations de racisme.

La société a déclaré : "Seplat Energy souhaite réfuter les fausses allégations contre Brown, qui ont été présentées au ministère de l'Intérieur et au public par certains pétitionnaires, et qui n'ont pas été portées à l'attention de Roger Brown ou de Seplat Energy pour qu'ils y réagissent.

"Les rapports orchestrés par les médias sont clairement calculés pour diffuser de fausses informations. Seplat Energy s'engagera auprès du ministère pour rejeter les impressions créées par ces allégations".

La société a réitéré sa défense de Roger Brown vendredi. Elle a déclaré : "Les ordonnances provisoires sont fondées sur des allégations d'actes injustes, préjudiciables et offensants de la part du président, du directeur général et de tous les administrateurs indépendants non exécutifs de Seplat Energy.

Selon ces allégations, M. Brown aurait organisé une visite des activités de la société pour un certain nombre de ses principaux actionnaires, aurait annulé certains contrats de restauration et d'aménagement paysager, et aurait introduit une nouvelle évaluation des performances professionnelles.

"Seplat Energy réfute les allégations et note que depuis que M. Brown est devenu PDG en 2020, des ressortissants nigérians ont été nommés aux postes les plus importants de la société, y compris le président, le directeur non exécutif indépendant principal, le directeur financier et le directeur de l'exploitation", a déclaré Seplat.

La société a fait remarquer que l'ordonnance permet au président Basil Omiyi et à tous les administrateurs indépendants non exécutifs de continuer à diriger la société, car elle est conforme à la loi nigériane.

M. Brown a délégué son autorité au directeur de l'exploitation, Samson Ezugworie, qui agira en tant que directeur général pendant la période où il devra se retirer de ses fonctions exécutives.

"Seplat suivra les procédures légales en vigueur pour répondre aux allégations portées devant les tribunaux. En temps utile, la société continuera à maintenir son excellence opérationnelle et à agir conformément aux meilleures normes de gouvernance d'entreprise", a déclaré Seplat.

Selon le site web de la société, M. Brown a rejoint Seplat en 2013 en tant que directeur financier. Il a ensuite été nommé directeur général en août 2020.

Mercredi, le conseil d'administration de Seplat a adopté "à l'unanimité" un vote de confiance à l'égard de M. Brown. Jeudi, Seplat a déclaré qu'il continuerait à travailler à son poste depuis le bureau britannique.

Par Sophie Rose, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.