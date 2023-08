(Alliance News) - Seplat Energy PLC a déclaré mardi qu'une plate-forme de forage avait chaviré aux premières heures de la matinée, tuant un membre de l'équipage et laissant trois personnes disparues.

Seplat a déclaré que la plate-forme de forage "Majestic" a chaviré alors qu'elle se rendait sur le site de forage prévu à Ovhor, dans l'État du Delta, au Nigeria.

Seplat, dont l'activité est centrée sur le Nigeria, avait engagé la plate-forme en tant qu'opérateur d'une joint-venture avec la compagnie pétrolière NNPC Ltd, basée à Abuja.

Seplat a ajouté : "92 des 96 membres de l'équipage ont été retrouvés et sont sains et saufs. Toutefois, l'incident a fait un mort et trois autres membres de l'équipage sont toujours portés disparus.

"Notre intervention d'urgence et nos efforts de sauvetage, en collaboration avec le propriétaire de la plate-forme et les autorités, ont été activés et sont en cours. Notre priorité absolue reste la sécurité et le bien-être de tous les membres du personnel concernés et de leurs familles".

La compagnie a indiqué qu'une "enquête détaillée" sur l'incident allait être menée.

Les actions de Seplat ont baissé de 0,7% à 127,14 pence chacune à Londres mardi.

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

