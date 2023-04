Seplat Energy fait état d'une action en justice contre le statut d'immigrant de son PDG

Seplat Energy PLC - fournisseur d'énergie basé à Lagos - note qu'une action en justice a été intentée contre la société et certains de ses directeurs et cadres par le service d'immigration du Nigeria. L'action en justice est liée au statut d'immigration du directeur général Roger Brown et au retrait de son visa d'immigration. Seplat affirme qu'elle a fourni tous les documents requis au gouvernement nigérian et qu'elle est convaincue que le processus judiciaire traitera les circonstances de manière appropriée.

Cours actuel de l'action : 106,74 pence, en baisse de 1,7 % jeudi

Variation sur 12 mois : en baisse de 7,6

Par Heather Rydings, journaliste économique d'Alliance News

