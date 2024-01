Seplat Energy Plc (ex Seplat Petroleum Development Company Plc) est spécialisé dans l'exploration et la production de pétrole et de gaz naturel. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - pétrole brut (78,8%) ; - gaz naturel (21,2%). A fin 2020, le groupe exploite 7 blocs on-shore implantés au Nigeria. La répartition géographique du CA est la suivante : Nigeria (49,3%) et Suisse (50,7%).