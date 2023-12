Sequans Communications SA est une société française qui développe et fournit des puces et des modules 5G et 4G pour l'Internet massif, le haut débit et l'IdO (Internet des objets). La société fournit un portefeuille de produits pour les applications IoT massives 5G/4G basées sur les plates-formes de puces Monarch LTE-M/NB-IoT et Calliope Cat 1, qui se caractérisent par une faible consommation d'énergie, un ensemble de fonctionnalités intégrées et une capacité de déploiement mondial. La société propose un portefeuille de produits pour les applications à large bande 5G/4G et les applications IdO critiques basées sur ses plates-formes de puces Cassiopeia Cat 4/Cat 6 4G et Taurus 5G haut de gamme, optimisées pour les applications résidentielles, d'entreprise et industrielles à faible coût. La société est basée à Paris, en France, et opère également aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Asie dans des pays tels qu'Israël, Hong Kong, Singapour, Taïwan, la Corée du Sud et la Chine.