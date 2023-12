TEXTE DES RESOLUTIONS

I. De la compétence de l'assemblée générale ordinaire

PREMIERE RESOLUTION

NOMINATION DE STEPHANIE SESSLER EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR, SOUS CONDITION SUSPENSIVE

L'assemblée générale des actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'administration,

prend acte que, conformément au contrat conclu le 4 août 2023 et intitulé Memorandum of Understanding entre la Société et Renesas Electronics Corporation (TSE : 6723) (tel qu'ultérieurement amendé, le « Memorandum of Understanding » ou le « MoU »), Renesas Electronics Europe GmbH (« Renesas Electronics Europe »), une société à responsabilité limitée de droit allemand (Gesellschaft mit beschränkter Haftung - GmbH), a lancé une offre publique d'achat (cash tender offer) portant sur toutes les actions de la Société (y compris les actions de la Société représentées par des American Depositary Shares) (l'« Offre »),

nomme, sous condition de la réalisation de l'Offre et à compter de l'Offer Acceptance Time (tel que ce terme est défini dans le MoU et conformément à ses stipulations), Stéphanie SESSLER en qualité d'administrateur de la Société, pour une durée de trois (3) ans, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires appelée à approuver les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026,

décide de conférer, en conséquence de ce qui précède, tous pouvoirs au Conseil d'administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales et réglementaires applicables, à l'effet de constater la réalisation de la condition susvisée et, ainsi, la nomination de Stéphanie SESSLER en qualité d'administrateur de la Société.

De la compétence de l'assemblée générale extraordinaire

DEUXIEME RESOLUTION

EXAMEN ET APPROBATION D'UN PROJET DE TRAITE D'APPORT PARTIEL D'ACTIF ET APPROBATION DE L'APPORT PARTIEL D'ACTIF QUI EN EST L'OBJET, SOUMIS AU REGIME JURIDIQUE DES SCISSIONS, CONSENTI PAR LA SOCIETE AU PROFIT DE SEQUANS COMMUNICATIONS SAS, FILIALE A 100 % DE LA SOCIETE, DE L'ENSEMBLE DE SES ELEMENTS D'ACTIF ET DE PASSIF, DROITS ET OBLIGATIONS DE TOUTE NATURE ET AUTRES RAPPORTS JURIDIQUES LIES A SON ACTIVITE CONFORMEMENT AUX TERMES DU TRAITE D'APPORT (TEL QUE CE TERME EST DEFINI CI-APRES), SOUS RESERVE DE LA REALISATION OU DE LA RENONCIATION A CERTAINES CONDITIONS SUSPENSIVES ET DELEGATION DE POUVOIRS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION POUR LA MISE EN ŒUVRE DUDIT APPORT

L'assemblée générale des actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, conformément aux dispositions des articles L. 236-18 à L. 236-26 du Code de commerce, applicables par renvoi de l'article L. 236-27 du Code de commerce),

connaissance prise :

du fait que la Société et Sequans Communications SAS, filiale à 100 % de la Société, constituée sous la forme juridique d'une société par actions simplifiée à associé unique, au capital de un euro, dont le siège social est situé Les Portes de la Défense - 15-55 Boulevard Charles de Gaulle - 92700 Colombes, France, et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 979 284 114 (« Sequans SAS ») n'entendent pas appliquer le régime « simplifié » des apports partiels d'actifs soumis au régime des scissions prévu à l'article L. 236-28 du Code de commerce ;

du traité d'apport (y compris ses annexes), rédigé en langues française et anglaise, établi par acte sous seing privé en date du 28 décembre 2023 entre la Société et Sequans SAS (le « Traité d'Apport »), aux termes duquel il est convenu, sous réserve de la réalisation ou de la renonciation aux conditions suspensives prévues à l'Article 7 du Traité d'Apport, que la Société apporte à Sequans SAS, selon les termes et conditions dudit Traité d'Apport, l'ensemble de ses éléments d'actif et de passif, droits et obligations de toute nature et autres rapports juridiques liés à son activité de développement et de fourniture de solutions de connectivité IoT cellulaires, fournissant des puces et des modules pour l'IoT massif 5G/4G et à large bande, dans le cadre d'un apport partiel d'actif soumis au régime juridique des scissions prévu aux articles L. 236-18 à L. 236-26 du Code de commerce (l'« Apport ») ;

236-9, I, alinéa 4 et R. 236-6 du Code de commerce ; du rapport visé à l'article L. 225-147 du Code de commerce, établi par Monsieur Fabrice Vidal, exerçant au sein du cabinet Caderas Martin, désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Nanterre en date du 13 septembre 2023 pour agir en qualité de commissaire aux apports dans le cadre de l'Apport ;

du fait que Sequans SAS a été immatriculée le 14 septembre 2023 et qu'elle n'a, de ce fait, encore arrêté aucun bilan ni n'a eu aucune activité ;

approuve le rapport du Conseil d'administration et le Traité d'Apport dans toutes leurs stipulations et l'Apport selon les termes qui y sont convenus, et en particulier :