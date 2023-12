DocuSign Envelope ID: CF3A4E06-277E-455F-9F49-B9BDE70867AD

Le conseil d'administration de la Société, lors de sa réunion qui s'est tenue le 28 décembre 2023, a arrêté les termes du Traité d'Apport, autorisé sa signature et donné tous pouvoirs au Président-Directeur général de la Société, Monsieur Georges Karam, pour procéder à la signature, au nom et pour le compte de la Société, du Traité d'Apport et de tous autres accords ou documents y afférents et, plus généralement, négocier, finaliser, modifier (notamment par avenant) et établir tous documents, faire toutes déclarations et formalités, passer, conclure, signer, parapher et certifier conforme, tous actes, documents, pièces, lettres et autres documents, et plus généralement faire tout ce qui est nécessaire et utile pour permettre la réalisation de l'Apport.

Les Parties ont convenu de ne pas appliquer le régime "simplifié" des apports partiels d'actifs soumis au régime des scissions prévu à l'article L. 236-28 du Code de commerce.

Le Président de Sequans SAS a arrêté les termes du Traité d'Apport par décision en date du 28 décembre 2023.

L'approbation de l'Apport sera soumise à l'assemblée générale extraordinaire de la Société ainsi qu'à l'associé unique de Sequans SAS.

INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

Le comité social et économique de la Société a été informé et consulté notamment sur le projet d'Apport et a émis un avis favorable sur ce projet lors de sa réunion en date du 10 août 2023.

La Société Bénéficiaire n'emploie aucun salarié.

COMMISSAIRE A LA SCISSION

Sur requête conjointe des Parties, Monsieur Fabrice Vidal, exerçant au 43 rue du Liège - 75008 Paris, a été désigné par le Tribunal de commerce de Nanterre le 13 septembre 2023 en qualité de commissaire aux apports dans le cadre de l'Apport.

VI. COMPTES UTILISES POUR ETABLIR LES MODALITES DE L'APPORT

Compte tenu des délais nécessaires à la levée des conditions suspensives à la réalisation de l'Offre (notamment tenant aux autorisations réglementaires à obtenir), il est anticipé que l'Apport n'interviendrait pas avant le 1er janvier 2024.

Un état comptable intermédiaire de la Société au 30 septembre 2023, tel qu'arrêté par le Conseil d'administration de la Société le 28 décembre 2023 selon les mêmes méthodes et la même présentation que les derniers comptes annuels approuvés (les « Comptes Intermédiaires »), a été retenu pour servir de base à la détermination de la valeur des éléments d'actif et de passif de la Société apportés à la Société Bénéficiaire pour les besoins du Traité d'Apport, figurant en Annexe 4 du Traité d'Apport.

En application des dispositions de l'article R. 236-4 du Code de commerce, les comptes annuels approuvés de la Société des trois exercices précédents ainsi que les rapports de gestion des trois exercices précédents sont mis à disposition des actionnaires de la Société Apporteuse, concomitamment au présent rapport, soit trente (30) jours au moins avant la date de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur l'Apport.

Enfin, la Société Bénéficiaire a été immatriculée le 14 septembre 2023 et elle n'a, de ce fait, encore arrêté aucun bilan ni n'a eu aucune activité.

VII. RÉGIME JURIDIQUE ET FISCAL DE L'OPERATION

Sur le plan juridique, l'opération d'Apport serait soumise au régime juridique des scissions prévu aux articles L. 236-18 à L. 236-26 du Code de commerce, conformément à la faculté offerte à l'article L. 236-27 du Code de commerce.

L'Apport emporterait transmission universelle, au profit de la Société Bénéficiaire, de l'ensemble des éléments actifs et passifs, droits et obligations de toute nature et autres rapports juridiques de la Société liés à la Branche d'Activité et la Société Bénéficiaire serait substituée dans tous les droits et obligations de la Société liés à la Branche d'Activité à compter de la Date de Réalisation (tel que ce terme est défini ci-dessous).