Paris, France--(Newsfile Corp. - 18 mars 2024) - Sequans Communications, S.A. (NYSE : SQNS), l'un des principaux fabricants de puces cellulaires IoT, annonce avoir obtenu un financement de 10,9 millions d'euros du gouvernement français dans le cadre de l'initiative France 2030 visant à soutenir le développement de technologies jugées stratégiquement importantes pour l'intérêt national. Ce financement sera reçu sous la forme d'un paiement initial suivi de trois paiements d'étape sur la durée du projet. L'initiative France 2030, gérée pour l'État par Bpifrance et qui vise à transformer les secteurs clés de l'économie française a lancé, dans le secteur des télécommunications, un appel à projets pour accélérer le développement de la 5G en promouvant des solutions souveraines.

Dans sa proposition, Sequans a présenté un plan de développement complet pour une puce de nouvelle génération, adressant le marché du massive IoT, et basée sur la 5G NR eRedCap (5G New Radio Enhanced REDuced CAPability), définie par les normes 3GPP Release 18 et suivantes. La puce 5G NR eRedCap de Sequans sera compatible avec les derniers réseaux 5G NR et répondra aux besoins du massive IoT avec une connectivité à bas coût, à faible consommation et ultra-fiable, requise pour les applications industrielles, médicales, de gestion des ressources, de suivi d'objets et automobiles.

"Nous sommes heureux et reconnaissants que notre proposition ait été choisie par France 2030, car elle renforce et sécurise le développement de notre portefeuille de produits 5G massive IoT à faible consommation", a déclaré Georges Karam, PDG de Sequans. "En plus du support 5G NR eRedCap, cette nouvelle puce sera compatible avec les réseaux 4G existants, ce qui permettra une transition naturelle de la 4G vers les derniers réseaux 5G pour les dix prochaines années".

A propos de Sequans

Sequans Communications S.A. (NYSE : SQNS) est un développeur et fournisseur de premier plan de solutions de connectivité IoT cellulaires, fournissant des puces et des modules pour le massive IoT 5G/4G et à large bande. Pour les applications massives IoT 4G/5G, Sequans propose un portefeuille de produits complet basé sur ses plateformes de puces phares Monarch LTE-M/NB-IoT et Calliope Cat 1/Cat 1bis, caractérisées par une faible consommation d'énergie à la pointe de l'industrie, un large ensemble de fonctionnalités intégrées et une capacité de déploiement mondial. Pour les applications IoT à large bande 5G/4G, Sequans propose un portefeuille de produits basé sur ses plateformes de puces 5G haut de gamme Cassiopeia (Cat 4/Cat 6) et Taurus (4G/5G), optimisées pour les applications résidentielles, d'entreprise et industrielles à faible coût. Fondée en 2003, Sequans est basée à Paris, en France, et possède des bureaux aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Israël, à Hong Kong, à Singapour, en Finlande, à Taïwan et en Chine. Visitez Sequans en ligne sur www.sequans.com, et suivez-nous sur Facebook, X et LinkedIn .

