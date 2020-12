Sequans Communications S A : Le module Monarch de Sequans supporté par la connectivité LTE-M d'Orange est désormais disponible

Livré avec un plan de données d’Orange pour un déploiement rapide et simplifié

Sequans Communications S.A. (NYSE : SQNS) a introduit aujourd’hui un module d’IdO LTE qui propose aux fabricants d’appareils une solution rapide et simple pour connecter leurs appareils d’IdO au réseau LTE-M d’Orange. Le module Monarch GMS01Q, un module de troisième génération du programme Live Booster d’Orange, est basé sur la plateforme à puce Monarch LTE-M/NB-IoT à la pointe de l’industrie de Sequans et inclut un émetteur-récepteur optimisé pour le réseau LTE et la technologie Single-SKU™ de Sequans pour prendre en charge les bandes LTE dans le monde entier pour une capacité d’itinérance et de déploiement universelle. Le Monarch GMS01Q est fourni avec une carte SIM Orange préintégrée disposant d’un plan de données flexible qui donne aux clients de I’IdO d’Orange une solution de connectivité intégrée rentable et complète pour la conception des appareils de l’IdO y compris les capteurs, les compteurs, les boutons et les traceurs de toutes sortes.

« Le module Monarch GMS01Q offre aux clients tout ce dont ils ont besoin pour développer et déployer rapidement les appareils sur le réseau Orange dans une solution unique ultra-compacte et haute-performance », a déclaré Didier Dutronc, VPE et DG de la division IdO massif de Sequans. « Le nouveau module est idéal pour de nombreux types d’applications de l’IdO, y compris les objets portables de santé, les traceurs industriels, et de nombreux appareils pour les applications personnelles, de maison intelligente et de ville intelligente. »

Caractéristiques du module Monarch GMS01Q

Version 13 LTE, Cat M1 de 3GPP ; avec mise à jour possible vers la Version 14

Validé par Orange

SIM Orange à l’intérieur

Plan de données Orange flexible

Certifié par les agences de réglementation GCF, RED

Entièrement testé et calibré

Compatible Linux, Windows et autres SE majeurs

Compatible broche-pour-broche avec tous les autres modules de série Q de Sequans

Pour accélérer le développement, les développeurs peuvent utiliser un kit d’évaluation pour le Monarch GMS01Q développé en collaboration avec STMicroelectronics. Le Monarch GMS01Q-STMOD est une carte d’expansion offrant une connectivité cellulaire LTE Cat M1 avec n’importe quel kit de découverte STM32 ou kit de développement de l’IdO STEVAL-STWIN. Le kit fournit une solution clé en main pour connecter la carte à n’importe quel serveur cloud, y compris Orange Live Objects, grâce à une bibliothèque dédiée et optimisée, incluant AWS, GCP et Azure. En l’utilisant, les développeurs peuvent facilement créer des versions prototypes de leurs applications. Le serveur cloud Orange Live Objects permet une gestion à distance des données recueillies sur les ondes à l’aide de Monarch GMS01Q.

« Notre passion commune pour l’introduction d’innovations sur le marché de l’IdO nous a permis de fournir ce module « à guichet unique » qui dynamisera sans aucun doute le rythme auquel les fabricants d’objets peuvent effectuer la transition du prototypage à l’industrialisation », a déclaré Philippe Lucas, VPE de l’équipement client et des partenariats d’Orange.

« Aujourd’hui, Orange est un fournisseur de premier plan de connectivité LTE-M, qui devient rapidement la solution de-facto pour résoudre le défi complexe du développement, de la connexion et du déploiement d’appareils industriels à grande échelle. Orange est ravi de soutenir Sequans pour favoriser l’adoption de cette technologie remarquable grâce à ce module, intégré à notre connectivité. »

Le module Monarch GMS01Q et la carte d’expansion GMS01Q-STMOD sont disponibles auprès de Richardson RFPD.

À propos de Sequans

Sequans Communications S.A. (NYSE : SQNS) est un développeur et un fournisseur de puces et modules 5G et 4G de premier plan pour les appareils de l’IdO massif, à large bande et essentiel. Pour les applications de l’IdO massif 5G/4G, Sequans propose un portefeuille de produits exhaustif basé sur ses plateformes à puce étendards Monarch LTE-M/NB-IoT et Calliope Cat 1, présentant une faible consommation électrique à la pointe de l’industrie, un large jeu de fonctionnalités intégrées et une capacité de déploiement mondiale. Pour les applications de l’IdO à large bande et essentiel 5G/4G, Sequans propose un portefeuille de produits basé sur ses plateformes à puces 4G, Cassiopeia Cat 4/Cat 6, et 4G de pointe, Taurus 5G, optimisé pour des applications résidentielles, d’entreprise et industrielles à faible coût. Fondée en 2003, Sequans, qui a son siège à Paris, en France, dispose d’autres bureaux aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Israël, à Hong Kong, à Singapour, à Taïwan, en Corée du Sud et en Chine. Rendez-vous sur le site de Sequans à l’adresse www.sequans.com.

