Sequans Communications S A : Renesas et Sequans vont collaborer sur l'IoT cellulaire 5G/4G

Les modules Renesas basés sur la technologie Sequans seront disponibles dans le monde entier

DÜSSELDORF, Allemagne et PARIS, France - 22 octobre 2020 - Renesas Electronics Corporation (TSE : 6723), un des principaux fournisseurs de solutions avancées dans le domaine des semi-conducteurs, et Sequans Communications (NYSE : SQNS), un des principaux fournisseurs de puces et de modules 5G/4G pour l'IoT, s'associeront pour développer des modules IoT basés sur la plateforme Monarch LTE-M/NB-IoT de Sequans. Ces modules sont conçus pour fournir aux entreprises de l'IoT, un microcontrôleur intégré (MCU) et une plateforme de connectivité qui ensemble rationalisent et simplifient la conception de systèmes IoT pour de nombreuses applications, notamment les villes intelligentes, les maisons intelligentes et l'IoT industriel. La collaboration entre les deux entreprises consiste notamment à fournir une assistance à plusieurs fournisseurs de réseaux dans le monde entier.

Le premier module Renesas basé sur la plateforme Sequans Monarch devrait être lancé au milieu du quatrième trimestre, suivi par d'autres modules dotés de fonctionnalités supplémentaires telles que les capacités Bluetooth® Low Energy (BLE). Cette collaboration réunit les technologies avancées LTE-M/NB-IoT de Sequans, les MCU Renesas ainsi que le leadership et la puissance marketing des canaux de vente de Renesas, accélérant ainsi le déploiement des solutions IoT dans le monde entier.

« Notre partenariat avec Sequans va élargir notre offre de modules IoT cellulaires avec une connectivité 4G/5G », a déclaré Roger Wendelken, vice-président senior et responsable de la division MCU, de l'unité IoT et Infrastructure chez Renesas. « Sequans est un leader de la technologie de connectivité IoT depuis de nombreuses années et sa technologie Monarch offre non seulement la plus faible consommation d'énergie du secteur, mais aussi la fiabilité et la sécurité. Cette collaboration nous permet de proposer une nouvelle suite de modules IoT parallèlement à nos MCU, offrant ainsi les fonctionnalités avancées qui répondent aux besoins applicatifs de nos clients IoT. »

Selon Georges Karam, PDG de Sequans : « L'un des principaux obstacles au succès de l'IoT est la complexité et le coût élevé de la conception des systèmes. Notre collaboration avec Renesas permet d'atténuer ce problème en fournissant une plateforme pré-intégrée qui permet aux clients de l'IoT de gagner du temps et de l'argent, afin qu'ils puissent se concentrer sur leurs offres de services IoT. Nous sommes très heureux de la valeur que crée notre partenariat avec Renesas. »

Pour Jamie Moss, Directeur de recherche, ABI Research, « l'intégration agit pour simplifier, fournir une garantie de performance et faire gagner du temps ». Monsieur Jamie Moss contribue à faciliter l'intégration de plates-formes M2M, IoT et IoE. Selon lui : « Le gain de temps permet d'économiser de l'argent, car les équipementiers auront une liste de matériaux (BoM), des coûts de conception et des coûts de développement moins élevés. Un système intégré 'cellulaire + MCU' apportera des avantages significatifs en termes de coûts aux OEM, car un travail précieux a déjà été réalisé pour eux. L'intégration est la meilleure façon de fabriquer des appareils intelligents. »

À propos de Renesas Electronics Corporation



Renesas Electronics Corporation (TSE: 6723) est un fournisseur de solutions embarquées fiables et innovantes avec des solutions complètes de semi-conducteurs qui permettent à des milliards d'appareils intelligents et connectés d'améliorer la façon dont les gens travaillent et vivent. Renesas est un leader mondial des microcontrôleurs, des produits analogiques et de puissance ainsi que des systèmes sur puce (SoC), qui fournit des solutions complètes pour un large éventail applications dont l'automobiles, l'industrie, les infrastructures et le monde de l'IoT. Renesas contribue à façonner un avenir sans limites. Pour en savoir plus, visitez renesas.com et suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, Twitter et YouTube.

À propos de Sequans

Sequans Communications S.A. (NYSE : SQNS) est un des principaux développeurs et fournisseurs de puces et de modules 5G et 4G pour les applications IoT de masse, à large bande et critiques. Pour les applications IoT 5G/4G de masse, Sequans propose un portefeuille de produits complet basé sur ses plates-formes de puces Monarch LTE-M/NB-IoT et Calliope Cat 1, qui se caractérisent par une faible consommation d'énergie, un large éventail de fonctionnalités intégrées et une capacité de déploiement mondial. Pour le haut débit 5G/4G et les applications IoT critiques, Sequans propose un portefeuille de produits basé sur ses plates-formes de puces Cassiopeia Cat 4/Cat 6 4G et Taurus 5G haut de gamme, optimisées pour les applications résidentielles, les applications d'entreprise ainsi que pour les applications industrielles à faible coût. Fondée en 2003, Sequans est basée à Paris, en France, avec des bureaux supplémentaires aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Israël, à Hong Kong, à Singapour, à Taïwan, en Corée du Sud et en Chine. Suivez Sequans à l'adresse www.sequans.com.

(Remarques) Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc., États-Unis. Tous les noms de produits ou de services mentionnés dans ce communiqué de presse sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

