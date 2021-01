Sequans Communications S A : Withings choisit la plateforme Monarch 2 LTE-M/NB-IoT de Sequans pour connecter sa nouvelle génération de dispositifs de santé intelligents

Sequans Communications S.A. (NYSE : SQNS) a annoncé que Withings, société pionnière du mouvement de la santé connectée, a choisi la technologie Monarch 2 LTE-M/NB-IoT de Sequans comme base de sa nouvelle génération de dispositifs de santé IdO connectés. Withings conçoit une large gamme de dispositifs de suivi médicaux, parmi lesquels des capteurs d'activité, des moniteurs de poids, de santé cardiaque et de tension artérielle, ainsi que des analyseurs de sommeil avancés.

« Nous avons choisi Monarch 2 en tant que base pour notre nouvelle génération de solutions de santé connectées, parce que nous considérons Monarch 2 comme la plus avancée des technologies de connectivité cellulaire LTE-M/NB-IoT disponibles aujourd'hui », a déclaré Xavier Debreuil, directeur produits chez Withings. « Monarch 2 apporte tout ce que nous recherchions --- une connectivité cellulaire LTE-M présentant une consommation électrique faible et sans égal, des fonctionnalités intégrées avancées, ainsi qu'un facteur de forme très réduit. Nous sommes particulièrement satisfaits par la consommation électrique exceptionnellement faible de Monarch 2, qui permet une plus longue durée de vie de batterie, même en utilisant des batteries simples, ce qui rend ces appareils plus faciles à gérer, tout en encourageant une utilisation régulière. »

« Withings a pour vocation de transformer les relations entre les individus et les professionnels de la santé, et nous sommes fiers de fournir la connectivité nécessaire à ses dispositifs de santé connectés véritablement innovants », a déclaré Didier Dutronc, vice-président exécutif et directeur général de la division Massive IoT chez Sequans. « La plateforme Monarch 2 a été développée en gardant à l'esprit des sociétés telles que Withings—des entreprises déterminées à fournir de puissants services IdO de la manière la plus avancée et efficiente possible. »

Withings utilise le module Monarch 2 GM02S de Sequans, récemment annoncé, qui offre une consommation électrique ultra-faible, avec une amélioration de 60 pour cent par rapport à la première génération Monarch, une solution de niveau inférieur déjà à la pointe du secteur. Le module Monarch 2 GM02S constitue par ailleurs le seul module cellulaire IdO au monde à offrir une enclave sécurisée EAL5+ certifiable pour une capacité intégrée SIM (ieUICC) conforme aux normes GSMA. Le module supporte également une alimentation électrique à rail unique débutant à 2,2 V, soit le plus faible niveau du secteur, ce qui permet une meilleure efficience de l'unité interne de gestion de l'alimentation, réduisant ainsi davantage la consommation électrique ainsi que les coûts associés aux batteries et à la nomenclature (BOM) Pour consulter les informations complètes relatives aux produits, rendez-vous sur la page Web Monarch 2 GM02S de Sequans.

Sequans participe à l'événement CES 2021, qui aura lieu du 11 au 14 janvier, où la société procèdera à une exposition en ligne incluant des informations sur les nouveaux produits, ainsi que la possibilité d’échanges réseaux et d'organiser des rencontres avec les professionnels de Sequans. Pour en savoir plus, ou pour solliciter une rencontre, veuillez nous contacter à l'adresse électronique events@sequans.com

À propos de Withings

Withings mène la révolution de la santé connectée, en inventant de remarquables produits et services intelligents, qui permettent aux individus de se sentir plus heureux et en meilleure santé. Fondée par les innovateurs visionnaires Cédric Hutchings et Eric Carreel en 2008, Withings a pour vocation de créer des expériences agréables et valorisantes, qui s'intègrent aisément à notre vie quotidienne. Withings a mis au point une gamme de produits primés dans l'univers de la santé, qui incluent des capteurs d'activité (Steel, Steel HR, Steel HR Sport, Pulse HR), des balances connectées (Body Cardio, Body+, Body), des appareils sans fil de contrôle de la tension artérielle (BPM), ainsi qu'un système avancé d'analyse du sommeil (Sleep Analyzer). Chaque élément des données connectées s’intègre dans l'application gratuite Health Mate, qui offre aux utilisateurs un accompagnement, une motivation et des renseignements leur permettant de renforcer plusieurs aspects clés de leur santé.

À propos de Sequans

Sequans Communications S.A. (NYSE : SQNS) est un développeur et un fournisseur de puces et modules 5G et 4G de premier plan pour les appareils de l’IoT massif, à large bande et essentiel. Pour les applications de l’IoT massif 5G/4G, Sequans propose un portefeuille de produits exhaustif basé sur ses plateformes à puce étendards Monarch LTE-M/NB-IoT et Calliope Cat 1, présentant une faible consommation électrique à la pointe de l’industrie, un large jeu de fonctionnalités intégrées et une capacité de déploiement mondiale. Pour les applications de l’IoT à large bande et essentiel 5G/4G, Sequans propose un portefeuille de produits basé sur ses plateformes à puces 4G, Cassiopeia Cat 4/Cat 6, et 4G de pointe, Taurus 5G, optimisé pour des applications résidentielles, d’entreprise et industrielles à faible coût. Fondée en 2003, Sequans, qui a son siège à Paris, en France, dispose d’autres bureaux aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Finlande, en Israël, à Hong Kong, à Singapour, à Taïwan, en Corée du Sud et en Chine. Rendez-vous sur le site de Sequans à l’adresse www.sequans.com.

