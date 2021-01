Sequans Communications S A : et Thales étendent leur collaboration autour de solutions LTE-M, NB-IdO et de catégorie 1, nouvelle génération

Sequans Communications S.A. (NYSE : SQNS) a annoncé que Thales, son partenaire de longue date dans le domaine des solutions de connectivité IdO cellulaire, avait l’intention d’utiliser les plateformes Monarch 2 et Calliope 2, de deuxième génération, de Sequans, en tant que base pour sa nouvelle génération de modules IdO Cinterion LTE-M/NB-IdO et de Cat 1. Thales utilise la technologie modem d’IdO massif de première génération, de Sequans, dans ses modules IdO Cinterion depuis 2015, et les expédie à travers le monde. La disponibilité de la deuxième génération de puces d’IdO massif, de Sequans permettra désormais une seconde phase de collaboration visant à proposer sur le marché les meilleurs modules IdO. Les technologies Monarch 2 et Calliope 2, de Sequans, offrent de nombreuses fonctionnalités avancées et diverses améliorations, notamment une consommation énergétique largement réduite, une intégration supérieure, et une enclave sécurisée EAL5+ conforme aux normes GSMA, pour une capacité SIM intégrée.

« Thales recourt aux modems LPWAN Monarch et Calliope, de Sequans, pour doter nos modules IdO Cinterion d’une capacité de connectivité, de premier ordre », a déclaré Andreas Haegele, vice-président IdO, chez Thales. « Le nouveau modem IdO LTE Monarch 2, de Sequans, constitue une formidable avancée, permettant un support aussi bien pour les catégories IdO M1 que NB2, tout en offrant une couverture étendue, une moindre consommation énergétique, et une plus longue durée de vie de la batterie. Nous sommes ravis d’étendre notre collaboration de longue date, avec Sequans, ce qui nous permettra de faire croître notre portefeuille LPWA, et de continuer à proposer des solutions innovantes de connectivité IdO, qui font avancer l’IdO. »

« Notre partenariat permet aux clients IdO, de Thales de bénéficier des solutions de connectivité cellulaire IdO les plus avancées, actuellement disponibles », a commenté pour sa part Didier Dutronc, vice-président exécutif, IdO massif, chez Sequans. « Les modules IdO Cinterion sont excellents, et, grâce aux compétences spécialisées de Thales en matière de sécurité, les clients IdO de Thales trouvent exactement ce dont ils ont besoin pour concevoir des appareils IdO dotés des capacités nécessaires pour prendre en charge l’IdO massif. »

Monarch 2 est une plateforme de puce adaptée à la 5G, compatible avec les versions 3GPP 14 et 15, ainsi qu’avec les catégories LTE UE M1/NB1/NB2. Dans une puce unique, Monarch 2 intègre bande de base, RF, RAM, MCU et gestion de l’alimentation. Elle est adaptée à toutes les catégories de puissance, +23/20/14 dBm, ce qui permet des déploiements par tous les opérateurs à travers le monde, offrant des capacités de réseau et des plans de données particulièrement efficaces. Monarch 2 est compatible avec une alimentation électrique à partir de 2,2 V, soit le niveau le plus faible de l’industrie. Elle offre également une amélioration de plus de 50 % de la consommation électrique, à la fois en mode actif et en mode eDRX, et continue de s’inscrire à la tête du secteur, affichant seulement 1 microampère, soit le niveau le plus bas possible. Le MCU spécialisé de Monarch 2 est capable de passer du mode à ultra-faible puissance, au mode haute performance, afin de s’adapter au mieux aux applications des clients. L’enclave sécurisée (Secure Enclave, SE) intégrée, conforme à la GSMA, de Monarch 2 assure le niveau de sécurité, de catégorie gouvernementale, le plus élevé possible, l’EAL5+, ainsi qu’une fonctionnalité iUICC (iSIM).

Calliope 2 est une plateforme de puce adaptée à la 5G, compatible avec la norme d’IdO massif 3GPP version 15, qui délivre jusqu’à 10 Mb/s en liaison descendante et 5 Mb/s en liaison ascendante. Dans une puce unique, Calliope 2 intègre bande de base, RF, RAM, MCU et gestion de l’alimentation. Outre les améliorations en termes de coût et d’alimentation, Calliope 2 offre les mêmes fonctionnalités avancées que celles de la plateforme Monarch 2 de Sequans, notamment une enclave sécurisée EAL5 pour ieUICC (SIM intégrée). Calliope 2 intègre également un moteur vocal VoLTE avec voix en qualité HD (EVS), qui fournit un support aux appels vocaux d’urgence ainsi qu’au streaming audio.

À propos de Sequans

Sequans Communications S.A. (NYSE : SQNS) est un développeur et un fournisseur de puces et modules 5G et 4G, de premier plan, pour les appareils de l’IdO massif, à large bande, et essentiel. Pour les applications de l’IdO massif 5G/4G, Sequans propose un portefeuille de produits, exhaustif, basé sur ses plateformes à puce, étendards, Monarch LTE-M/NB-IdO et Calliope Cat 1, présentant une faible consommation électrique, à l’avant-garde du secteur, un ample jeu de fonctionnalités intégrées, et une capacité de déploiement mondiale. Pour les applications de l’IdO à large bande, et essentiel, 5G/4G, Sequans propose un portefeuille de produits, basé sur ses plateformes à puces 4G, Cassiopeia Cat 4/Cat 6, et 5G Taurus haut de gamme, optimisées pour des applications résidentielles, d’entreprise et industrielles, à faible coût. Fondée en 2003, Sequans a son siège à Paris, en France, et dispose d’autres bureaux aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Finlande, en Israël, à Hong Kong, à Singapour, à Taïwan, en Corée du Sud et en Chine. Rendez-vous sur le site de Sequans à l’adresse www.sequans.com.

