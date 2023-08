SeQuent Scientific Limited est une société pharmaceutique intégrée basée en Inde. La société opère dans les domaines de la santé animale, dans lesquels elle fournit des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) et des formulations de dosage finies, ainsi que des services analytiques. Par l'intermédiaire de sa filiale Alivira Animal Health Limited, la société propose des API et des formulations. Alivira Animal Health Limited possède des installations de fabrication dans cinq pays, dont l'Inde. La filiale de la société, Sequent Research Limited, est un organisme de recherche sous contrat, qui fournit des services d'analyse et d'analyse biologique pour soutenir les sociétés de produits pharmaceutiques, de soins personnels et de nutraceutiques. Sequent Research Limited fournit des solutions analytiques complètes, y compris la validation de méthodes, la stabilité, la microbiologie pour les API et les produits finis dans une variété de formes de dosage selon les monographies de la pharmacopée, les méthodes développées par les clients ou le développement de méthodes internes.

Secteur Produits pharmaceutiques