SeQuent Scientific Limited est une société de santé animale basée en Inde. La société fournit une large gamme de produits de santé animale, y compris des formulations de doses finies, des ingrédients pharmaceutiques actifs (API), ainsi que des services analytiques. La société exerce ses activités dans le secteur pharmaceutique. La société se concentre sur diverses thérapies, telles que les anthelminthiques ciblés (endo et ecto parasiticides), les anti-protozoaires, les nutraceutiques, les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), les anti-infectieux et la dermatologie. Elle est spécialisée dans les services analytiques et bioanalytiques destinés à soutenir les sociétés d'IPA, pharmaceutiques, de soins personnels et nutraceutiques. Elle fournit des solutions analytiques, y compris la validation des méthodes, la stabilité, la microbiologie pour les IPA et les produits finis dans une variété de formes de dosage selon les monographies de la pharmacopée, les méthodes développées par les clients ou le développement de méthodes en interne. Ses filiales comprennent Alivira Animal Health Limited et SeQuent Research Limited.

Secteur Produits pharmaceutiques