MISES À JOUR COMMERCIALES : Medica s'attend à ce que les revenus soient conformes aux prévisions.

(Alliance news) - Ce qui suit est un tour d'horizon des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées mardi et non rapportées séparément par Alliance News :

------------

Sequoia Economic Infrastructure Income Fund Ltd - Fonds de revenu basé à Londres - Fait état d'une valeur nette d'inventaire par action de 93,71 pence chacun au 31 décembre, en hausse de 0,5 % par rapport aux 93,25 pence chacun du 30 novembre. "Comme la société est couverte à environ 100 % contre les risques de change, elle ne prévoit pas de réaliser des gains ou des pertes de change importants pendant la durée de vie de ses investissements. Cependant, la VNI de la société peut inclure des gains ou des pertes de change à court terme non réalisés, dus à des différences dans les méthodologies d'évaluation de ses couvertures de change et des investissements sous-jacents - de tels mouvements s'inverseront généralement avec le temps".

------------

Revolution Bars Group PLC - Chaîne de bars basée à Ashton-under-Lyne, Angleterre - Au premier semestre 2022, rapporte des ventes à périmètre constant inférieures de 9,4 % à celles de la même période avant la pandémie. En conséquence, le conseil d'administration réévalue ses attentes pour l'exercice 2023, qui se termine en juin, en supposant que l'action industrielle s'atténue et que les prix de l'énergie se maintiennent à leurs niveaux actuels. Il s'attend désormais à ce que le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement de l'exercice soit plus faible que prévu. Elle prévoit que le chiffre se situera dans le bas de la fourchette des attentes du marché, qu'elle situe entre 6,7 millions et 10,5 millions de livres sterling. De manière plus positive, au cours de la période commerciale de Noël, voit les ventes comparables augmenter de deux chiffres par rapport à l'année précédente grâce à de fortes réservations pour les fêtes d'entreprise. Les ventes comparables augmentent de 17% au cours des cinq semaines jusqu'au 31 décembre. La période commerciale de Noël a été affectée par des actions industrielles à travers le Royaume-Uni, ajoute Revolution Bars.

------------

Medica Group PLC - Société basée à Hastings, en Angleterre, qui fournit des services tels que l'analyse de radiographies et d'IRM aux hôpitaux - Déclare avoir enregistré de bonnes performances pour le second semestre 2022, grâce au retour aux niveaux attendus du chiffre d'affaires des soins électifs au Royaume-Uni en raison d'une "forte reprise de la capacité de déclaration des radiologues à partir de septembre". Dans l'ensemble, les revenus du groupe s'élèvent à 77,0 millions GBP pour 2022, conformément aux attentes du marché, en hausse de 24 % par rapport à l'année précédente. Les marges brutes restent résilientes à 48%. Le bénéfice d'exploitation sous-jacent devrait être conforme aux attentes du marché.

------------

Naked Wines PLC - Vendeur de vin en ligne basé à Norwich - S'attend à ce que le bénéfice ajusté avant intérêts et impôts pour l'exercice 2023 se situe dans une fourchette de 13 à 17 millions de GBP, ce qui correspond à l'extrémité supérieure des attentes. Il s'agit d'une hausse par rapport aux prévisions précédentes de 9 millions à 13 millions de GBP. Fait état d'une solide performance commerciale au troisième trimestre, avec des revenus déclarés stables par rapport à l'année précédente.

------------

National World PLC - Société multimédia basée à Leeds - Propose un premier dividende à l'occasion de la publication de ses résultats annuels le 16 mars, grâce à ses performances en 2022 et à des perspectives solides. S'attend à ce que le revenu en 2022 ne soit pas inférieur à 84,0 millions de GBP. En 2021, les recettes ont totalisé 86,0 millions GBP. National World affirme que la performance des revenus a été soutenue par une croissance robuste des revenus numériques de 25% par rapport à l'année précédente. Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement pour l'ensemble de l'année ne devrait pas être inférieur à 9,4 millions de livres sterling, ce qui représenterait une baisse par rapport aux 10,1 millions de livres sterling de l'année précédente.

------------

Par Xindi Wei, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.