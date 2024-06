(Alliance News) - Sequoia Economic Infrastructure Income Fund Ltd a déclaré mercredi avoir dépassé son objectif grâce à son portefeuille de classes d'actifs défensives.

L'investisseur basé à Londres recherche des opportunités dans la dette d'infrastructure économique génératrice de revenus avec un portefeuille de dette privée et d'investissements obligataires.

Au cours de l'année qui s'est achevée le 31 mars, la valeur nette d'inventaire s'est élevée à 93,77 pence par action, soit une hausse de 0,5 % par rapport aux 93,26 pence de l'année précédente. Le rendement total de la valeur nette d'inventaire a été positif de 8,1 %, contre un rendement négatif de 0,9 % précédemment, ce qui est supérieur à l'objectif de Sequoia, qui se situe entre 7 % et 8 %.

Le fonds a augmenté son dividende total de 4,8 % à 6,88 pence contre 6,56 pence.

Selon le fonds, l'augmentation de la valeur liquidative est due en grande partie à des revenus d'intérêts élevés au cours de l'année, compensés en partie par les dividendes, les coûts d'exploitation et les changements d'évaluation négatifs.

Randall Sandstrom, directeur général, a déclaré : "Le secteur des infrastructures présente de nombreuses opportunités intéressantes à court, moyen et long terme, et nous prévoyons une évolution significative du marché au cours des prochaines années. Il reste une classe d'actifs défensive avec des rendements plus réguliers, des rendements plus élevés et des taux de perte plus faibles que les obligations d'entreprises comparables".

Pour ce qui est de l'avenir, la direction a déclaré qu'il y avait des raisons de faire preuve d'un "optimisme prudent" car les taux d'inflation aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe continuent de baisser.

D'autres "vents contraires positifs" comprennent la baisse prévue des taux d'intérêt à court terme au second semestre 2024 et jusqu'en 2026, ainsi que le pic des taux de défaillance du marché attendu plus tard cette année et au cours de 2025.

Le fonds a déclaré qu'il continuerait à surveiller le cours de ses actions et, le cas échéant, à procéder à des rachats d'actions "limités" à l'avenir. Cette décision fait suite à la restitution de 88 millions de livres sterling aux investisseurs dans le cadre du dernier programme de rachat.

Les actions de Sequoia EIIF étaient en hausse de 0,4 % à 79,75 pence chacune à Londres mercredi matin.

