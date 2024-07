Sequoia Economic Infrastructure Income Fund Limited investit dans un portefeuille diversifié de titres de créance de premier rang et subordonnés dans le domaine de l'infrastructure économique par l'intermédiaire de Sequoia IDF Asset Holdings S.A. et de Yotta BidCo Limited. Son objectif d'investissement est de fournir aux investisseurs des distributions régulières, soutenues et à long terme ainsi qu'une appréciation du capital à partir d'un portefeuille diversifié d'investissements en dette d'infrastructure économique de premier rang et subordonnée, sous réserve des critères d'investissement tels que définis dans la politique d'investissement. Elle opère par le biais d'investissements dans des instruments de dette d'infrastructure de premier rang et subordonnée et dans des segments d'actifs connexes et/ou similaires. Sa politique d'investissement consiste à investir dans un portefeuille de prêts, de notes et d'obligations dans lequel pas plus de 10 % en valeur de l'actif net du Fonds n'est lié à un actif d'infrastructure individuel. Il investit dans divers secteurs du marché, notamment les transports, les services publics, l'énergie et autres. Son conseiller en investissement est Sequoia Investment Management Company Limited.