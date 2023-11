Sera Investments & Finance India Limited est une société financière non bancaire (NBFC) basée en Inde. La société est principalement impliquée dans des activités d'investissement. Elle opère à travers le segment des activités de financement. La société a été enregistrée en tant que Core Investment Company (CIC) Specified NBFC auprès de la Reserve Bank of India, conformément à la réglementation régissant les sociétés financières non bancaires.